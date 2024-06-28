الامارات | حتى العتمة والضوء لهما علاقة بمرض السكري !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجدت دراسة جديدة أن التعرض للضوء الساطع بعد حلول الظلام قد يزيد من احتمالات الإصابة بالسكري، وذلك بعد تجربة فريدة، طُلب فيها من المشاركين ارتداء أجهزة تتبع الضوء ليلاً ونهاراً.

وشارك في التجربة 85 ألف شخص من الأصحاء، ارتدوا جميعاً أجهزة تتبع الضوء لمدة أسبوع، وخضعوا لفحوصات بعدها.

ووفق "هيلث داي"، كشفت النتائج أن الأكثر تعرضاً للضوء الساطع بين الساعة 12:30 بعد منتصف الليل والـ 6 صباحاً، هم الأكثر عرضة لتشخيص السكري لديهم.

ولم يتداخل مع هذه النتائج مدى تعرض الشخص للضوء خلال النهار.

وقال فريق البحث من جامعة فلندرز الأسترالية، إن التعرض لضوء ساطع أثناء ساعات الليل المتأخرة يؤثر على قدرة الجسم على التمثيل الغذائي للغلوكوز.

وأضافت النتائج: "التغيرات في إفراز الأنسولين واستقلاب الغلوكوز الناجمة عن اضطراب الإيقاعات اليومية تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تطور مرض السكري من النوع 2".