غضب داخلي لأداء بايدن في المناظرة

تزايد شعور القلق داخل المراتب العليا للحزب الديمقراطي من أن قادة حملة جو بايدن واللجنة الوطنية الديمقراطية لا يأخذون تأثير أداء الرئيس في المناظرة على محمل الجد بشكل كاف.

وأجرى رئيس الحزب الديمقراطي خايمي هاريسون، ومديرة حملة بايدن جولي تشافيز رودريغيز، مكالمة هاتفية أثارت سيلا من الانتقادات والغضب، كانت مع العشرات من أعضاء اللجنة في جميع أنحاء البلاد، وهم مجموعة من بعض الأعضاء الأكثر نفوذا في الحزب.

ووصف العديد من أعضاء اللجنة الذين شاركوا في المكالمة شعورهم، وكأنهم يتعرضون للتضليل، حيث طُلب منهم تجاهل الطبيعة المروعة لمأزق الحزب. وقالوا إن المكالمة ربما أدت إلى تفاقم الشعور الواسع النطاق بالذعر بين المسؤولين المنتخبين والمانحين وأصحاب المصلحة الآخرين.

تقييم وردي

وبيّن المشاركين في المكالمة أن هاريسون قدم ما وصفوه بتقييم وردي لمسار بايدن إلى الأمام. وتم تعطيل وظيفة الدردشة، ولم تكن هناك أي أسئلة مسموح بها.

وقال جو سالازار، عضو منتخب في DNC من كولورادو: «كنت أتمنى إجراء المزيد من المحادثة الموضوعية بدلاً من القول: مرحبًا، دعنا نذهب إلى هناك ونكون مجرد مشجعين، دون معالجة قضية خطيرة للغاية ظهرت على شاشة التليفزيون الأمريكي ليراها الملايين من الناس».

كما يقول العديد من المانحين وإستراتيجيي الحزب وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي، علنًا وسرًا، إنهم يريدون أن يتنحى بايدن البالغ من العمر 81 عامًا، للسماح للحزب باختيار بديل أصغر سنًا في المؤتمر الوطني الديمقراطي في أغسطس.

مع ذلك، حتى الآن، يصر أقرب حلفاء بايدن على أنه لا يزال في وضع جيد للتنافس ضد الجمهوري دونالد ترمب، ولم يعطوا أي مؤشر على أنهم سيدفعونه لإنهاء حملته.

وينتظر الكثيرون بفارغ الصبر الجولة الأولى الكبرى من استطلاعات الرأي العامة التي ستتم بعد المناظرة، لتحديد خطواتهم التالية. استطلاعات الرأي

وجدت استطلاعات الرأي، التي أجرتها شبكة CNN و538/Ipsos بعد فترة وجيزة من المناظرة، أن معظم مراقبي المناظرة يعتقدون أن ترمب تفوق على بايدن. لكن معدلات التأييد للرجلين ظلت دون تغيير إلى حد كبير، تماما كما حدث في أعقاب إدانة ترمب بتهم في نيويورك بالمشاركة بشكل غير قانوني في مخطط أموال سرية للتأثير على انتخابات 2016.

وفي ظهور لاحق على قناة إم. إس. إن. بي. سي، قلل هاريسون من أهمية المكالمة الجماعية، التي قال إنها كانت جزءًا من اتصال مجدول بانتظام «للحديث عن حالة السباق» والمؤتمر الوطني القادم مع العديد من الأعضاء المنتخبين في اللجنة الوطنية الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد.

وسعى بايدن وحملته إلى إظهار الثقة في الأيام التي أعقبت مناظرة يوم الخميس.