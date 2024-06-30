فرنسا تنتظر نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة

عقدت فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي قد تسفر عن أول حكومة يمينية متطرفة في البلاد، ومن المقرر إجراء الجولة الثانية في 7 يوليو ونتيجة التصويت غير مؤكدة إلى حد كبير.

وتتنافس ثلاث كتل سياسية رئيسية: التجمع الوطني اليميني المتطرف، وتحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي، وائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم قوى يسار الوسط والخضر واليسار المتشدد. والواقع أن النظام الفرنسي معقد ولا يتناسب مع الدعم الوطني لحزب ما.

وبعد الفوز الساحق الذي حققه اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر، دعا ماكرون إلى إجراء تصويت مبكر في فرنسا لأنه كان يخشى أن تؤدي النتائج إلى شلل المجلس التشريعي.

نظام التعايش

إذا فاز التجمع الوطني بأغلبية برلمانية، فمن المتوقع أن يعين ماكرون رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عامًا رئيسًا للوزراء في نظام تقاسم السلطة المحرج المعروف باسم «التعايش».

وقال بارديلا إنه سيعارض إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا - وهو الاحتمال الذي لم يستبعده ماكرون - ويرفض تسليم الصواريخ بعيدة المدى وغيرها من الأسلحة الفرنسية القادرة على ضرب أهداف داخل روسيا.

تصويت المرشحين

وأدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومرشحون آخرون من مختلف الأطياف السياسية بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية في البلاد بعد أن هيمن حزب التجمع الوطني المناهض للهجرة بزعامة مارين لوبان على استطلاعات الرأي قبل الانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت على جولتين عند منتصف النهار 25.9 %، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية. وهذا أعلى من نسبة 18.43 % عند منتصف النهار قبل عامين في الانتخابات التشريعية لعام 2022.

والجولة الثانية من التصويت ستُعقد في السابع من يوليو ويشغل بال الناخبين قضايا الهجرة والتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في ظل انقسام البلاد بين كتلتي اليمين المتطرف واليسار المتطرف. ويظل ماكرون الذي أصبح ضعيفا وغير محبوب إلى حد كبير في الوسط السياسي.

مشاركات عالية

ويقول كبير المسؤولين الفرنسيين في كاليدونيا الجديدة إن نسبة المشاركة في الانتخابات أعلى مقارنة بما كانت عليه قبل عامين.

وقال أكبر مسؤول فرنسي في كاليدونيا الجديدة إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في الإقليم الفرنسي المضطرب الواقع في المحيط الهادئ كانت أعلى مقارنة بالانتخابات البرلمانية التي جرت قبل عامين.

وقال المفوض السامي لويس لو فرانك في بيان، إن أكثر من 32.39 % من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم حتى الظهر بالتوقيت المحلي مقارنة بـ13 % في نفس الوقت في عام 2022.

وأغلقت صناديق الاقتراع بالفعل في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي بسبب حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا ومددته السلطات في الأرخبيل حتى الثامن من يوليو، وهو اليوم التالي لإجراء التصويت التشريعي الثاني والحاسم.

انتخابات فرنسا :

ضعف ماكرون في الداخل والخارج بعد الانتخابات الفرنسية المبكرة التي أعطت اليمين المتطرف الزخم. في الانتخابات التشريعية الفرنسية عالية المخاطر، يواجه مرشح يهودي الكراهية والانقسام ويحاربهما.

زعيم اليمين المتطرف الفرنسي بارديلا يسعى لطمأنة الناخبين وشركاء الاتحاد الأوروبي بشأن السياسات الاقتصادية والخارجية. رئيس الوزراء الفرنسي يسعى للخروج من ظل ماكرون في الانتخابات المبكرة المقبلة.

من الممكن أن تؤثر نتائج الانتخابات على كيفية إدارة الترسانة النووية الفرنسية والقوة العسكرية العالمية.