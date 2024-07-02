مروان خوري يعلّق على أزمات شيرين عبد الوهاب

تحدث النجم مروان خوري عن النجمة شيرين عبد الوهاب والأزمات المتتالية التي تمر بها، متمنياً التعاون معها في عمل فني جديد.

وأكد النجم اللبناني في لقاء ضمن برنامج "ET بالعربي" أن شيرين عانت الكثير في الفترة الأخيرة، قائلاً: "هي فنانة حسّاسة جداً، ويمكن الإنسان الحساس والشفّاف بيتعرض لكتير إشيا أكتر من غيره، والظروف بتأثر عليها كتير"، ومضيفاً: "هي محبوبة من الكل، وانشالله ربنا بيعطيها الصحة والأيام الحلوة".

وأكد مروان خوري أنه على تواصل قديم مع شيرين، كما يتواصل دائماً معها ومع عدد كبير من النجوم المصريين، متمنياً التعاون معها إذا أتيحت لهما الفرصة. إذ قال: "لي الشرف بأن أتعاون فنياً معها ونقدّم عملاً سوياً".

وجاء تعليق النجم اللبناني في الوقت الذي تعاني فيه الفنانة المصرية مشاكل عائلية وأخرى إنتاجية وتعاقدية تمنعها من طرح أغانيها، فيما تواصل تسجيل أعمال غنائية جديدة بانتظار حلّ أزماتها.

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