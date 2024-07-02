أحمد العوضي يكشف حقيقة إصابته وحالته الصحية

حرص النجم أحمد العوضي على طمأنة جمهوره، بعد انتشار شائعات إجراءه عملية جراحية مؤخرًا، وأكد أحمد العوضي في تصريحات«أنا بخير الحمد لله ولا صحة لأي شائعات من التي يتم تداولها في هذا الشأن، تعرضت فقط لاجهاد عضلي في القدم بسبب التدريبات التي امارسها بشكل يومي، تحتاج فقط لمجرد الراحة».

كان المؤلف محمود حمدان، قد كشف مؤخرًا عن التعاون مجددا مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل جديد يعرض ضمن الموسم الرمضاني لعام 2025، وذلك بعد نجاح مسلسل «حق عرب» في رمضان 2024.

ونشر «حمدان» صورة تجمعه بالفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلق :«رمضان 2025».

يذكر أن اَخر أعمال أحمد العوضي، مسلسل «حق عرب «وشاركه البطولة ورياض الخولي ودينا فؤاد ووفاء عامر ووليد فواز وكارولين عزمي ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

مسلسل حق عرب هو عمل اجتماعي تدور أحداثه حول عرب السويركي الذي يسعى طوال أحداث المسلسل للهروب من ماضيه المرير، لكن الماضي دائمًا ما يطارده ويضطر لمواجهته.

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