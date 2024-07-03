الامارات | فيديو.. تحطم وانفجار صاروخ صيني أطلق للفضاء عن طريق الخطأ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحطم صاروخ فضائي تابع لشركة خاصة صينية وانفجر قرب إحدى المدن يوم الأحد، بعد أن انطلق عن طريق الخطأ خلال اختباره.

أفادت شركة "بكين تيانبينغ"، المعروفة أيضًا باسم "سبيس بايونير"، في بيان على حسابها الرسمي على WeChat، بأن المرحلة الأولى من صاروخ "تيانلونغ-3" انطلقت من منصة الإطلاق نتيجة فشل هيكلي في الوصلة بين الصاروخ ومنصة الاختبار.

وأضافت الشركة أن الصاروخ سقط في منطقة جبلية بمدينة غونغي في وسط الصين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الرقمية الصينية "ذا بيبر" الصاروخ وهو يرتفع بشكل عمودي في الهواء قبل أن يفقد قوته ويتحول أفقياً، ليعود ويسقط على الأرض وينفجر على التلال المشجرة القريبة.

أوضحت التحقيقات الأولية حول الحادثة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بشرية. كما أشار بيان منفصل من مكتب إدارة الطوارئ في غونغي إلى أن أجزاء من الصاروخ تناثرت داخل "منطقة آمنة" لكنها تسببت في نشوب حريق محلي.

وأفاد المكتب بأن الحريق قد تم إخماده ولم يصب أحد بأذى.

صاروخ "تيانلونغ-3" ذو المرحلتين، المعروف بـ"التنين السماوي 3"، هو صاروخ قابل لإعادة الاستخدام جزئيًا قيد التطوير من قبل "سبيس بايونير"، وهي واحدة من مجموعة صغيرة من شركات الصواريخ في القطاع الخاص التي نمت بسرعة خلال السنوات الخمس الماضية.

سقوط حطام الصواريخ في الصين بعد الإطلاقات ليس بالأمر النادر، لكن من النادر جدًا أن ينطلق جزء من صاروخ قيد التطوير خارج موقع الاختبار ويتحطم.

وفقًا لـ"سبيس بايونير"، اشتعلت المرحلة الأولى من صاروخ "تيانلونغ-3" بشكل طبيعي خلال اختبار حراري لكنها انفصلت لاحقًا عن منصة الاختبار بسبب فشل هيكلي.