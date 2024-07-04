4 فواكه صيفية تخفض ضغط الدم المرتفع.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع حلول فصل الصيف، يتداد الرغبة في تناول الفواكه اللذيذة المنعشة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، ولكن هل تعلم أن بعض الفواكه الصيفية تتميز بخصائصها المفيدة في خفض ضغط الدم المرتفع، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

وتوجد 4 من أهم الفواكه الصيفية التي ينصح بتناولها لخفض ضغط الدم، وفقا لموقع "thehealth".

التوت

تناول التوت بانتظام يُسهم في خفض ضغط الدم المرتفع، وذلك لقدرته على تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب.

التفاح

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة التي تساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

العنب

العنب من الفواكه الصيفية الغنية بمضادات الأكسدة والفلافونويدات، والتي تُعرف بقدرتها على تحسين وظائف الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم بشكل فعال.

البطيخ

غني بالسيترولين، وهو حمض أميني يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ما يعمل على خفض ضغط الدم.

الأعراض التحذيرية لارتفاع ضغط الدم

الصداع.

ألم الصدر.

الغثيان.

الدوخة.

صعوبة في التنفس.

عدم وضوح الرؤية.

نزيف في الأنف.

عدم انتظام ضربات القلب.

القلق والارتباك.

إذا ظهرت عليك أي من هذه الأعراض المصاحبة لارتفاع ضغط الدم، يجب عليك الذهاب للطبيب المختص فورا.

اقرأ أيضا:

حل لأزمة الكهرباء واستقرار مالي.. ليلي عبد اللطيف تزف بشرى سارة للمصريين

"فرح تحول إلى خناقة".. مشاجرة بين العروسين والمعازيم (فيديو)

عينك بترف؟.. الرعشة علامة إنذار على إصابتك بهذا المرض

لن تتوقع تأثير تناول 3 حبات من المشمش على صحة الكوليسترول والسكر معا- مفاجأة

ديتوكس طبيعي.. 6 مشروبات تنظف وتزيل السموم من الجسم