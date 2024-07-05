فيديو يفطر القلوب.. رد فعل شاب يسمع بوضوح لأول مرة في حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصيب رجل يدعى "أريك هوفمان" من لوس أنجلوس بالصدمة بعد سماع الأصوات بوضوح لأول مرة، وذلك بفضل زراعة قوقعة في الأذن.

وعانى "أريك" من ضعف السمع منذ طفولته بعد إصابته بالتهاب السحايا عندما كان عمره ستة أشهر فقط، وفقا لموقع "goodnewsnetwork".

وكان الشاب البالغ من العمر 28 عاما يتواصل مع الآخرين من خلال قراءة الشفاه واستخدام لغة الإشارة.

ومع تقدمه في السن تدهور سمع الشاب، ما دفعه إلى إجراء عملية زراعة قوقعة.

وأوضح "أريك" أن التفاعل الاجتماعي مع الناس كان يمثل له تحدي كبير، لأنه كان لا يفهم ما يقوله الآخرين.

وأضاف الشاب أنه الآن متحمس جدا لسماع الأشخاص يتحدثون بوضوح شديد دون أن يطلب منهم التكرار.

وتابع أريك أنه كان في غاية السعادة وبكى وشعر بالصدمة عندما سمع الأصوات التي لم يكن يسمعها بوضوح سابقا.

وفي الفيديو ظهر الشاب وهو يبكي بعد أن سأله الطبيب عن شعوره، ولم يقدر على التعبير عن حالة الفرحة بأي كلمات.

ويخطط الآن "أريك" لزيارة أحد الأماكن المفضلة لديه، وهو "ديزني لاند".

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