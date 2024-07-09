الامارات | تريد دخول حمام الطائرة ففتحت باب الطواريء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت مسافرة كانت تبحث عن حمام الطائرة باب الطوارئ بالخطأ، مما تسبب في فتح منزلق الطوارئ وأدى إلى إلغاء الرحلة في مطار تشوتشو في مقاطعة تشجيانغ يوم الخميس الماضي.

ووقع الحادث في مطار تشوتشو بمقاطعة تشجيانغ على متن رحلة الخطوط الجوية الصينية CA2754 المتجهة إلى تشنغدو، فيما أكدت الشرطة أن سبب خطأ الراكبة يعود لكونها تسافر للمرة الأولى على متن طائرة.

وقال أحد الركاب واصفا ما جرى لـ Chongqing Morning Post: "أن الطائرة قامت راكبة كانت تبحث عن الحمام بفتح باب الطوارئ عن طريق الخطأ"

وقال أنه لم يكن هناك صوت عندما فتحت الوسادة الانزلاقية بسبب فتح الباب، وأن الطاقم أعلن إلغاء الرحلة" وتم أخذ الركاب لفندق المطار.

قال أحد خبراء الطيران إن الحوادث التي تنطوي على فتح أبواب الطوارئ وفتح وسائد الانزلاق شائعة جدًا. وأضاف أنه "اعتمادًا على الطائرة، قد يتكلف فتح باب الطوارئ ما بين 100 ألف إلى 200 ألف يوان (بين 15 ألف و 30 ألف دولار ) وتأخير الطائرة لعدة أيام."

ووفقا للقوانين الصينية ذات الصلة، فإن الفتح غير المصرح به لباب الطوارئ بالطائرة يعطل نظام الرحلة ويعرض سلامة الرحلة للخطر. وإذا تسبب ذلك في عواقب وخيمة، فإن الشخص المسؤول سيواجه عقوبات جنائية وسيكون مسؤولاً عن التعويض المدني.