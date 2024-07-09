الامارات | على طريقة «الشيبش» والشوكولا.. آلات لبيع ذخائر الأسلحة في أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ متجرا بقالة في ألاباما (الولايات المتحدة) حاليًا تجربة آلات بيع الكترونية لذخيرة الأسلحة الحية، تلبية لرغبات الزبائن من حملة السلاح الكثر في الولايات المتحدة.

وقالت شركة American Rounds التي تقوم بتسويق موزع ذخيرة الآلي أن جهازها الذي بدأ يلقي رواجا، يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي للتحقق من هوية المشتري وعمره من خلال مسح البطاقة وبرامج التعرف على الوجه.

ووفقا لفيديو مرافق لترويج هذه الآلات يقوم المشتري بإدخال بطاقة هويته التي تحتوي على صورة إلى الآلة، التي تقوم بإجراء مسح 360 درجة لمطابقتها مع بطاقة الهوية ووجه المشتري، قبل أن تمنح المستهلك فرصة طلب الذخيرة التي يريد من قائمة الكترونية تتضمن مختلف أنواع الذخيرة للأسلحة المحمولة من مسدسات وبنادق.

وقال موقع AL.COM في ولاية آلاباما أنه يمكن العثور على هذه الآلات حاليًا في مواقع عدة الآن حيث تخطط الشركة للتوسع في مواقع أخرى في ألاباما أيضًا، وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة غرانت ماجرز.

وقال ماجرز إن متاجر كبيرة تواصلت مع الشركة بشأن تركيب الآلات، معتقدًا أنها فرصة جيدة لقاعدة عملائها فيما أكد تيري ستانلي، المدير التنفيذي للعمليات في متجر Fresh Value، في مقطع فيديو ترويجي، إن الكشك حقق نجاحًا كبيرًا مع العملاء وأنهم متحمسين جدًا لامتلاكنا كشك الذخيرة.

ونقلت صحيفة توسكالوسا ثريد عن رئيس شرطة المنطقة برنت بلانكلي قوله إن الآلات قانونية ومعتمدة من قبل مكتب التبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.