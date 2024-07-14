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الامارات | وزيرة فرنسية تسبح في نهر السين لتؤكد أنه نظيف وجاهز للأولمبياد

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باريس - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سبحت وزيرة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا في مياه نهر السين، أمس، في إطار دعاية تأمل السلطات الفرنسية من خلالها أن تُظهر أن النهر نظيف بما يكفي وجاهز لاستضافة مسابقات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها باريس هذا الصيف.

والتقطت عدسات المصورين لقطات للوزيرة الفرنسية أثناء السباحة لفترة وجيزة في النهر الشهير بالقرب من جسري ألكسندر الثالث وأنفاليد. ومن المقرر أن تقام سباقات الثلاثي الحديث والماراثون في دورة الألعاب الأولمبية في نهر السين. واستخدم النهر الشهير أيضاً في أولمبياد باريس 1900. كما وعدت رئيسة بلدية باريس آن إيدالجو بالسباحة في نهر السين للتأكيد على أن النهر ملائم لإقامة منافسات السباحة خلال الدورة الصيفية. وقادت إيدالجو حملة لتنظيف النهر الذي يتعرض للتلوث في الكثير من الأحيان قبل الأولمبياد.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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