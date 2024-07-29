لماذا تحتاج المرأة إلى النوم أكثر من الرجل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون من مؤسسة النوم الأمريكية أن النساء يحتجن إلى حوالي 11 دقيقة إضافية من النوم كل ليلة مقارنة بالرجال.

وبالرغم من أن هذا الاختلاف قد يبدو صغيراً، إلا أنه قد يكون له آثاراً كبيرة على الصحة العامة والرفاهية، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وقد تمر النساء بسلسلة من التغيرات الهرمونية طوال حياتهن، من الحيض إلى الحمل وانقطاع الطمث.

ويمكن لكل من هذه المراحل أن تعطل أنماط النوم، كما أن النساء أكثر عرضة بنسبة 40% من الرجال للإصابة بالأرق.

وإلى جانب العوامل البيولوجية، تساهم التوقعات والمسؤوليات المجتمعية أيضاً في احتياجات النساء للنوم، فعادة ما تتحمل النساء غالبية واجبات المنزل والرعاية، ما يؤدي إلى زيادة التعب والتوتر.

أهمية القيلولة

وقالت الدكتورة إيلين ألكسندر، خبيرة صحة المرأة والنوم: "عندما يتعلق الأمر بعلم وظائف الأعضاء، تلعب هرمونات النساء دوراً كبيراً في النوم. وهذا يعني أن النساء لديهن حاجة أكبر للنوم، ومن المرجح أن ينغمسن في القيلولة أثناء النهار".

وللحصول على الراحة المناسبة التي تحتاجها، يوصي الخبراء البالغين بالنوم، ما بين 7 و9 ساعات في الليلة.

ومع ذلك، يمكن أن تختلف احتياجات النوم الفردية من شخص لآخر، بغض النظر عن الجنس.

وتساهم عوامل مثل العمر ونمط الحياة والصحة العامة في تحديد مدة النوم المثالية للشخص.

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