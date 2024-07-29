محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور ناتانيال جونسون، الأستاذ المشارك بقسم التغذية في جامعة نورث داكوتا الأمريكية، عن الحصول على أكثر من 13% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية من السكر، يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة بأمراض القلب، وفقا لوكالة "gazeta" الروسية.

كيف يؤثر السكر على صحة القلب؟

أوضح "جونسون" أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الحبوب المصنعة والمشروبات الغازية والحلويات والوجبات السريعة، يؤدي إلى مجموعة من التغيرات الضارة بالجسم، والتي تُسهم في تطور أمراض القلب.

وأضاف الطبيب أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، كما أنه يعزز تكوين المنتجات النهائية للغلوزة المتقدمة، التي تؤدي إلى تصلب الأوعية الدموية وزيادة الالتهابات في الجسم، ما يُزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لذا يوصي بعدم تجاوز الكمية اليومية من السكر المضاف المستهلك من الأطعمة المصنعة 65 جراما في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية.

وبشكل عام، يجب أن تكون نسبة السعرات الحرارية اليومية التي يمتصها الجسم من السكر المضاف أقل من 13%، لأن الإفراط في تناول السكريات يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39 %.

اقرأ أيضا:

من مكونين فقط.. مشروب يحرق السعرات الحرارية أثناء النوم

"تظهر على وجهك".. علامات غير متوقعة لسرطان المعدة

بعد 45 دقيقة.. رجل يعود للحياة بعد وفاته وهذا ما حدث

10 صور من أغرب حفل زفاف.. عروس تُستبدل بأختها ورد فعل صادم من العريس

فلوس وحب جديد.. 4 أبراج تتربع على عرش الحظ الفترة المقبلة