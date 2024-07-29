واقعة صادمة.. رجل يسقط على قضبان القطار - فيديو مرعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، انتشر مقطع فيديو صادم يوثق لحظة سقوط الشاب الهندي "ذاكر حسين" من قطار مزدحم أثناء محاولته التشبث بباب أحد العربات.

وفقا لموقع "news18"، اصطدم رأس حسين بعنف بعمود معدني، ما أدى إلى طرحه خارج القطار وسقوطه بشكل مروع على القضبان وسط صرخات الرعب من الركاب.

وقد أثار الحادث موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين عبروا عن استيائهم من ظروف السفر المتردية في القطارات.

وأكد العديد من المعلقين على خطورة الازدحام الشديد الذي يجبر الركاب على اتخاذ مخاطر غير ضرورية للحصول على مكان للجلوس.

وأشار أحد الركاب إلى أن "الركاب يخاطرون بحياتهم يوميا بسبب الازدحام المفرط في القطارات، وهذه الحادثة هي مجرد مثال واحد على ذلك".

وطالب عدد من الركاب بزيادة عدد القطارات وتقليل فترات الانتظار، لمنع حدوث هذه الحوادث.

اقرأ ايضا:

تفوقت على 14 متنافسة.. معلومات عن ندى كوسا الفائزة بلقب ملكة جمال لبنان 2024 (صور)

صدمة في ليلة العمر.. عروس "تعض" عريسها وشقيقه والسبب مفاجأة

بعد يومين من حفل الزفاف.. رجل يطرد زوجة ابنه من المنزل - والسبب صادم

لماذا نصرخ عندما نشعر بالخوف.. إليك السر وراء ذلك

وسط دهشة وتصفيق.. 20 صورة للاعب يتقدم بعرض زواج لحبيبته في أولمبياد "باريس 2024" (فيديو)