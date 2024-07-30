أطعمة ومشروبات تؤثر على حالتك المزاجية قبل النوم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تؤثر الأطعمة التي بنتناولها بشكل كبير على صحتنا الجسدية والنفسية، وخاصة قبل النوم.

فبعض الأطعمة تساعد على الاسترخاء والهدوء وتحسين النوم بشكل جيد والبعض الأخر يزيد من القلق والأرق.

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع "الخليج 365" أطعمة تساعد على الاسترخاء وفقًا لما جاء في موقع "هيلث لاين" المعني بالصحة.

الموز والحليب

وهذه الأطعمة غنية التربتوفان وهي عبارة عن أحماض أمينية تساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يرتبط بالراحة والاسترخاء.

وتوجد هذا العناصر أيضًا فيما يلي:

البذور والمكسرات.

الأطعمة الغنية بالمغنسيوم يهديء الأعصاب ويساعد على النوم ويوجد في الخضروات الورقية.

الأطعمة الغنية بفيتامين B

مثل الافوكادو واللحوم الغنية بالأوميجا 3، واللحوم الخالية من الدهون.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

يساعد الكالسيوم على تنظيم النوم:

الحليب ومنتجات الألبان.

الخضروات الورقية.

اللوز.

وهناك أطعمة يجب تجنبها مثل ما يلي:

الكافيين.

الأطعمة الحارة والتوابل.

الأطعمة الدهنية والمقلية.

الأطعمة الغنية بالسكر.

كما يجب تناول وجبة العشاء قبل النوم بفترة على الأقل قبل النوم ب 3 ساعات.

اقرأ أيضا:

إذا حدث هذا الأمر أثناء العلاقة الحميمة فأنت مصاب بالسكري

لن تتوقع.. هذا ما تفعله البطاطس المقلية بضغط الدم وكبدك ودماغك

"ملكة جمال وأفضل ابتسامة".. معلومات عن يارا السكري بعد ظهورها مع أحمد عز في الإعلان الأخير

بعد إصابة الفنان أحمد رزق بورم في القولون.. أحذر هذه الأعراض

تقوي قلبك.. 6 أطعمة تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم