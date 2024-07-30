خطفت الأنظار في عقد قرانها.. 10 معلومات عن مقدمة برامج الأطفال أصالة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

خطفت أصالة كامل مقدمة برامج الأطفال السابقة على قناة mbc3 الأنظار بعد عقد قرانها حيث تألقت بإطلالتين الأولى فستان باللون الأبيض والثانية فستان باللون الأخضر.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز معلومات عن مقدمة برامج الأطفال أصالة كامل، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

- ولدت أصالة في القاهرة عام 21 يونيو 1995.

-بدأت مسيرتها في عمر 5 سنوات من خلال الإعلانات، وفي عمر الـ 10 سنوات شاركت في المسلسل الخليجي "أم نوره".

-قدمت أصالة سابقا برنامج "أحلى عالم" على قناة MBC3.

-تقدم زوج أصالة لخطبتها يوم عيد ميلادها وفاجأها بخاتم الخطبة.

- قررت أصالة الابتعاد عن تقديم البرامج التليفزيونية وترك قناة MBC3 في عام 2020.

-أنهت دراستها الثانوية، ثم انتقلت إلى دبي للدراسة الجامعية بالجامعة الأمريكية في الإمارات.

-حصلت أصالة على جائزة أفضل ممثلة واعدة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

-تزوجت أصالة من رجل الأعمال المصري أحمد فهمي عام 2017، ولكن انفصلت عنه عام 2021.

-لديها ابنة من زوجها السابق رجل الأعمال أحمد فهمي اسمها "ليلى".

-تتمتع أصالة بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها أكثر من مليون ونصف متابع عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".