السيطرة على ربو الأم يحمي الطفل من الحساسية- دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها من باحثون من أستراليا أن الأطفال الذين تعاني أمهاتهم من الربو يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 76%، إلى جانب حالات حساسية أخرى.

وتعد هذه الدراسة هي أول مراجعة بحثية تشمل أكثر من 2000 مصدر علمي، وتتوصل إلى معدل حسابي لدرجة المخاطر، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وأوضحت الدراسة أن السيطرة على الربو بشكل أفضل أثناء الحمل تقلل من الخطر على الأطفال.

وقالت الباحثة أندريا روف من جامعة أديلايد: "وجدنا أن الربو لدى الأم مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالصفير، بـ59%، وحساسية الطعام بـ 32%، والإكزيما بـ 17%، وحمى القش بـ18%".

وأضافت "كانت الارتباطات بين ربو الأم ومخاطر الربو عند الأطفال مماثلة لتعرض الأم للربو أثناء الحمل، أو بسبب الإصابة السابقة بالربو، بما يتفق مع الطبيعة المزمنة لهذه المشكلة".

وتابعت "كما ارتبط ربو الأم غير المنضبط والأكثر شدة أثناء الحمل بزيادة خطر إصابة الأطفال به".

ووجدت النتائج أنه "عندما تعاني الأمهات من الربو، تكون مخاطر إصابة الأطفال به أقل بنسبة 13% إذا أمكن التحكم فيه عند الأم بشكل جيد، وأقل بـ 19% لدى من كانت أمهاتهم مصابات بالربو الخفيف مقارنة مع الربو المعتدل أو الشديد".