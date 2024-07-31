ما أسباب تساقط الشعر لدى الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يعاني الكثير من الآباء والأمهات من قلق تساقط شعر أطفالهم، فهل هو أمر طبيعي أم يدل على مشكلة صحية؟ يكشف لنا مركز "الصحة" الألماني عن أسباب متعددة لتساقط الشعر عند الأطفال، بدءًا من العناية الخاطئة ووصولاً إلى أمراض المناعة الذاتية.

عناية خاطئة

على سبيل المثال لتصفيف تسريحة ذيل الحصان أو على شكل ضفيرة، ويحدث تساقط الشعر في هذه الحالة لدى الفتيات ذوات الشعر الخفيف، وغالباً ما يحدث في منطقة الجبهة أو على جانب الرأس.

كما يحدث هذا النوع من تساقط الشعر بسبب استعمال مستحضرات عناية بالشعر تحتوي على مواد كيميائية شديدة أو مركبات اصطناعية.

مشكلة صحية خطيرة

وأشار المركز إلى أن تساقط الشعر لدى الأطفال قد يدل أيضاً على مشكلة صحية خطيرة مثل العدوى الفطرية في فروة الرأس، والتي تحدث بسبب الاستخدام المشترك للأمشاط والفرش والمناشف.

كما قد يرجع تساقط الشعر لدى الأطفال إلى الإصابة بداء الثعلبة، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، أي خلل في الجهاز المناعي، حيث يقوم جهاز المناعة بمهاجمة بصيلات الشعر فجأة.

ويمكن الاستدلال على داء الثعلبة من خلال ظهور بقع مستديرة أو بيضاوية الشكل ذات معالم محددة.

أسباب نفسية

وأشار مركز "الصحة" الألماني إلى أن تساقط الشعر لدى الأطفال قد يرجع أيضاً إلى أسباب نفسية مثل التوتر النفسي المستمر والاكتئاب.

ومن الأسباب النفسية أيضاً ما يعرف بعصاب الوسواس القهري في مرحلة الطفولة، حيث يقوم الطفل بشد شعره بنفسه على نحو قسري، ما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل غير متساو.

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