في هذه الحالة احذر تناول الفول صباحا.. خطر خفي يدمرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يعتبر الفول من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، فهو مصدر ممتاز للبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن.

الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية يقول، إن الفول يساهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يجعله خياراً مثالياً لإنقاص الوزن والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

وأضاف لمصراوي، الفول غني بالبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن، وهو مصدر ممتاز للطاقة.

وتابع، قد يسبب الفول لبعض الأشخاص مشاكل هضمية مثل الانتفاخ والغازات، ولكن هذا يعتمد على عدة عوامل منها:

1- بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية تجاه بعض مكونات الفول.

2- الإفراط في تناول الفول قد يسبب مشاكل هضمية.

إن طريقة طهي الفول وتتبيله قد تؤثر على سهولة هضمه.

متى يجب الحذر؟

مشاكل هضمية مزمنة

إذا كنت تعاني من مشاكل هضمية مزمنة، قد يكون من الأفضل استشارة طبيبك قبل تناول الفول بكميات كبيرة أو بشكل يومي.

حساسية تجاه البقوليات

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه البقوليات، تجنب تماماً تناول الفول.

مشاكل في الكلى

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى يجب عليهم الانتباه إلى كمية البروتين التي يتناولونها، بما في ذلك البروتين الموجود في الفول.

وأختتم القيعي:" يجب الحرص على تنويع الغذاء وتناول أطعمة أخرى إلى جانب الفول للحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة، ويجب طهي الفول بشكل صحيح يساعد على تسهيل هضمه وتقليل الغازات، إذا شعرت بأي أعراض غير مرغوبة بعد تناول الفول، قلل من تناوله أو تجنبه تماماً".

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