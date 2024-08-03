الامارات | أضاع «شبشبه» فذاب جلد قدميه بسبب الحر.. في متنزه وادي الموت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب سائح بلجيكي بحروق من الدرجة الثالثة في قدميه أثناء زيارة إلى متنزه وادي الموت الوطني خلال عطلة نهاية أسبوع في يوليو الماضي، بالولايات المتحدة.

ووفقاً لخدمة المتنزهات الوطنية، كان الرجل البالغ من العمر 42 عاماً يمشي على الكثبان الرملية عندما فقد «شبشبه».

وقال المسؤولون إن درجة حرارة الهواء في ذلك الوقت كانت نحو 50 درجة مئوية، وحرارة الأرض كانت «أكثر سخونة بكثير».

وذكرت حارسة المتنزه، جيا بونس، لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز»: «ذاب الجلد عن قدم» السائح.

وطلبت عائلة الرجل المساعدة، وجاء زوار آخرون للحديقة لمساعدته وحمله إلى موقف السيارات القريب لانتظار المسعفين.

وافاد المسؤولون بأنه عانى حروقاً «كاملة» في قدميه، وآلاماً شديدة، ولكن بسبب الحرارة الشديدة، لم تتمكن المروحية من الطيران والهبوط بأمان في المنطقة.

وبدلاً من ذلك، نقلت سيارة إسعاف الرجل إلى ارتفاع أعلى حيث كانت درجات الحرارة نحو 42 درجة مئوية، ما سمح للمروحية بالهبوط ونقل السائح إلى مستشفى في لاس فيغاس.

ويحث المسؤولون الزوار على اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استكشاف وادي الموت، وهو الأكثر جفافاً وانخفاضاً وسخونة بين جميع المتنزهات في أميركا.

ويوصي الحراس الزوار بالبقاء على بعد 10 دقائق من مركبة مكيفة، وشرب الكثير من الماء، وتناول الوجبات الخفيفة المالحة، وارتداء واقي الشمس والملابس المناسبة، وعدم المشي بعد الساعة 10 صباحاً.