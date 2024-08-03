الامارات | مراهق يخرج قطاراً عن مساره.. لكي يصوره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب خروج قطار بضائع عن سكته في أضرار إجمالية بلغت 350 ألف دولار بين السكة الحديدية والقاطرات وعربات السكك الحديدية.

وفي 21 أبريل الماضي، خرج قطار BNSF عن القضبان عند معبر السكة الحديدية بالقرب من شارعي مونرو وجونيبر في الساعة 6:10 مساءً في بينيت (الولايات المتحدة)، فانحرفت قاطرتان وخمس عربات سكك حديدية محملة بالكامل عن القضبان، وتوقفت بعدما اصطدمت بعربة سكك حديدية فارغة.

ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن صبياً يبلغ من العمر 17 عاماً متحمساً للقطارات وجد في مكان الحادث وهو يقوم بتصويره.

وشارك الصبي الفيديو مع محطة إخبارية لاحقاً، ما دفع السلطات لتقصي الفيديو وصاحبه لتظهر كاميرات مراقبة أن الصبي عبث بالسكة الحديدية قبل خروج القطار عن القضبان.

وقال محقق من شرطة السكك الحديدية، إنه رصد خللاً في السكة أدى إلى خروج القطار عن مساره شرقاً، مشيراً إلى أن القطار حاول التوقف في حالة طوارئ ولكن لم يكن لديه وقت كافٍ قبل وصول القطار إلى موقع الخلل، ما أدى إلى خروج القطار عن مساره واصطدامه بعربة فحم فارغة.

ولاحقاً نفى الصبي التعدي على السكة، لكن كاميرات مراقبة أظهرته في مكان الحادث في مواقف عدة، من بينها وهو يثبت الكاميرا الخاصة به على حامل ثلاثي القوائم بالقرب من المعبر قبل أربع دقائق فقط من خروج القطار عن مساره.