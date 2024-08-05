9 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن.. تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هو أسرع الطرق وأكثرها فاعلية لإنقاص الوزن والحصول على لياقة بدنية دون اللجوء إلى الحميات القاسية.

وفقا لموقع "Times of India"، إليك مجموعة من الأطعمة تؤدي دورا حيويا في عملية فقدان الوزن:

البيض

مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية، يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

الخضروات الورقية

تحتوي الخضراوات، مثل البروكلي والسبانخ على مركبات الثيلاكويدات التي تساعد على تقليل الشهية وتسريع عملية الأيض.

اللحوم الخالية من الدهون

مصدر ممتاز للبروتين والحديد، لذا يُسهم استهلاكه في بناء العضلات وزيادة معدل حرق السعرات الحرارية.

الفاصوليا والبقوليات

غنية بالألياف والبروتين، تعزز الشعور بالشبع وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

بذور الشيا

تحتوي على كمية كبيرة من الألياف، تعمل على امتصاص الماء وتضخم في المعدة، ما يقلل الشعور بالجوع.

المكسرات

غنية بالدهون الصحية والألياف والبروتين، تساعد على تحسين عملية الأيض ودعم فقدان الوزن.

الموز الأخضر

بسبب احتوائه على نسبة عالية من النشا المقاوم، يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم ويمنع تراكم الدهون.

سمك السلمون

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، تساعد على تقليل الالتهابات وتعزيز الشعور بالشبع.

الأفوكادو

مصدر غني بالألياف والدهون الصحية، التي تعزز الشعور بالشبع ويحافظ على مستويات الطاقة.

اقرأ أيضا:

تقي من السكري.. فاكهة صديقة الكبد تخلصك من السموم دون أدوية

هذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأحمر.. مفاجأة

تناول هذا المشروب يوميا يساعد على تطهير القولون- احرص عليه

تحميك من الجلطات وتصلب الشرايين.. هذه الفاكهة تحافظ على صحة قلبك

لا تتجاهلهما.. علامتان تحذرك من مشكلة خطيرة في الكلى