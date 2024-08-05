اتحسدت بسببه.. لن تتخيل سعر جاكيت محمد فؤاد في حفل زفاف نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

طمأن الفنان محمد فؤاد جمهوره خلال إحيائه حفل "كاسيت 90" ضمن فعاليات مهرجان "العلمين الجديدة على صحته.

ومازح "فؤاد" جمهوره قائلا: "المشكلة اللي حصلت معايا بسبب الحسد، يوم فرح عبد الرحمن ابني حد حسدني وقاللي على الجاكت بتاعي إنه حلو وقعد يتأمل فيه، وبعد كده على طول وشي اتلوح".

وتابع: "عشان كده أنا قلقان من الجاكت ده، وإن شاء الله هبيعه بسعر كويس وهتبرع بالفلوس لصالح إحدى مستشفيات السرطان".

وأطل الفنان محمد فؤاد في حفل زفاف ابنه عبد الرحمن في شهر أبريل الماضي بإطلالة أنيقة وجذابة.

وارتدى "فؤاد" جاكيت كاجوال باللونين الأزرق والبيج من تصميم دار Gucci.

كما نسق أسفله قميص أبيض، ليتناسب مع إطلالته.

ويصل سعر الجاكيت إلى 2400 دولار، أي ما يعادل 115 ألف جنيها مصريا.