أبرزها سياسي عايش رغم إعلان اغتياله.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات جديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - واصلت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف توقعاتها المثيرة للجدل، والتي تصدرت بها محركات البحث في الساعات الأخيرة.

الخليج 365 يستعرض توقعات ليلى عبد اللطيف خلال حلولها ضيفة على فضائية الغد مع الإعلامي نيشان.

"سياسي عايش رغم إعلان اغتياله"



رغم انتشار خبر اغتياله منذ سنوات، إلا أن سياسي بارز مازال على يقد الحياة حتى الآن ما سيفضح الجهة التي أعلنت اغتياله، وسيكون الأمر صادم لشعبه والوطن العربي.



الصراع الاقتصادي

توقعت ليلى وجود صراع اقتصادي ينتقل إلى بورصة الذهب والفضة، وفوضى في البنوك في عدة دول.

استقالة أحد رؤساء العرب

توقعت استقالة أحد رؤساء العرب على الهواء مباشرة بشكل مفاجئ وصادم.

بيان أبوعبيدة

توقعت أن يصدر أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام بيانا يزلزال جنود الكيان الصهيوني وقد يكشف معلومات تصيب الوسط الصهيوني بالخوف والهلع، وسيحتفل المواطنون العرب بالبيان.

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