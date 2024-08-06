دراسة تكشف.. اضطرابات النوم تصيب مرض السكري بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من الدنمارك أن النوم المفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 31٪ في تلف الأوعية الدموية الدقيقة لمرضى السكري.

وتعد الكمية المثالية من النوم تتراوح بين سبع إلى تسع ساعات يوميا، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وحللت الدراسة أنماط النوم والصحة لدى 400 شخص تم تشخيص إصابتهم مؤخرا بمرض السكري من النوع الثاني، وكانوا يعانون من أعراض المرض لأكثر من ثلاث سنوات.

وقد يسبب تلف الأوعية الدموية الصغيرة العمى وفشل الكلى، واكتشفت الدراسة أيضا أن الضرر الناجم عن أنماط النوم غير المنتظمة يزداد مع تقدم العمر، حيث لا يحصل 12٪ من المشاركين في الدراسة على قسط كافٍ من النوم وينام 28٪ منهم بشكل مفرط.

وقدمت النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD) في مدريد، ومن المثير للقلق أن ما يقرب من خمس الأفراد المصابين بمرض السكري يصابون بمشاكل في الكلى، ما قد يتطلب غسيل الكلى أو عملية زرع.

ويمكن لمشكلات الأوعية الدموية الدقيقة أيضا أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأكد الباحثون أن مرضى السكري من النوع 2 الذين تم تشخيصهم مؤخرا، ترتبط فترات النوم القصيرة والطويلة بارتفاع معدل انتشار مرض الأوعية الدموية الدقيقة مقارنة بمدة النوم المثلى في الليل.

ويعزز العمر الارتباط بين مدة النوم القصيرة ومرض الأوعية الدموية الدقيقة، ما يشير إلى زيادة الضعف بين كبار السن.

وأشاروا أيضا إلى أن تغييرات نمط الحياة لدى مرضى السكري من النوع الثاني قد تشمل تدخلات النوم.

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