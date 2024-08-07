الامارات | «كايت بيتش».. حيوية على الأرض والسماء بأجمل شواطئ دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على امتداد الرمال البيضاء، وعلى مسافة صغيرة شمال شاطئ جميرا، يحفل «كايت بيتش» في دبي، بعدد كبير من أنواع الرياضات المائية التي تضفي على الصيف المزيد من المتعة والحيوية، ومنها ركوب الأمواج، وتنس الشاطئ، وكرة الطائرة الشاطئية والتجديف بالكاياك، كما يحتوي على مسار خاص بالركض، وحديقة تزلج مظللة وغيرها الكثير. ويتمتع هذا الشاطئ الذي يصنف بأنه أفضل الشواطئ العامة بدبي، بإطلالة مميزة على برج العرب، أحد أهم المعالم الرئيسة في دبي، وبالكثير من الخدمات والمرافق، ومنها غرف تبديل الملابس والمقاهي والمطاعم.

ويعتبر «كايت بيتش» من الشواطئ والوجهات الصيفية المميزة التي تتمتع بها إمارة دبي، خصوصاً أنه يحمل معايير عالية من النظافة والتنوّع في الأنشطة والمرافق، ما يجعله جاذباً للزوار على مدار العام وفي فصل الصيف على نحو خاص. ويعتبر «كايت بيتش» من أفضل شواطئ دبي العامة وأكثرها تطوراً، وقد اكتسب تسميته من رياضة «الكايت سيرفنج»، أو ركوب الأمواج بالطائرات الشراعية، وهي من الرياضات التي تمارس بكثرة على هذا الشاطئ، فضلاً عن مجموعة من المغامرات الأخرى. ومن الخدمات الموجودة على الشاطئ، تأجير المظلات، وأماكن خاصة بالاستحمام التي يمكن استخدامها بعد الانتهاء من حصة تعلم التزلج على الأمواج أو من السباحة في البحر، فيما تعتبر المواقف المجانية المتوافرة من الخدمات التي تسهل الوصول إلى الوجهة، فضلاً عن وجود خدمة صف السيارات.

ويحمل «كايت بيتش» مجموعة من الأنشطة البرية إلى جانب الأنشطة المائية، منها الكرة الطائرة وكرة القدم والتنس وركوب الدراجات الهوائية على المسار الخاص بالشاطئ الممتد على طول شاطئ جميرا، فضلاً عن تحليق الطائرات الورقية الملونة في السماء التي تحمل مع خيوطها الفرح عالياً.

ومن الأنشطة المائية المنتشرة على طول الشاطئ، «دوم تك للتسلية» التي يتهافت عليها الأطفال، حيث يمكنهم القفز لتفريغ طاقتهم على منصات الترامبولين، فضلاً عن وجود العروض الترفيهية والشخصيات التنكرية، والألعاب الأخرى ومنها الكرات المنفوخة. أما أكاديمية إسبيريا للكرة الطائرة فتقدّم من خلال الملاعب المجهزة مجموعة من المباريات التي تناسب المبتدئين والمحترفين على حد سواء، حيث يمكن للصغار تعلّم لعب الكرة الطائرة مع المدربين المحترفين. وتستكمل الأنشطة التي يمكن تعلمها مع مدرسة «كايت سيرف دبي» والتي تتيح تعلّم التزلج الشراعي، وتحتل هذه المدرسة المركز الأول من بين المراكز المختصة، وتعتبر هذه الرياضة من أنواع الرياضات المميزة لكل من يجيد السباحة من الصغار والكبار. أمّا ذروة المتعة فتكون مع فعالية «ماي جيت سكي»، حيث يمكن الاستمتاع بركوب أمواج البحر بسرعات مختلفة برفقة أمهر المدربين المتمرسين، وتتوافر جولات لمدة 30 دقيقة وساعة، فضلاً عن جولات مدتها 90 دقيقة وفق معايير الأمن والسلامة.

أمّا الأطفال فلهم حصتهم الخاصة على هذا الشاطئ، إذ يتميز بكونه مجهزاً على نحو مثالي للفئات العمرية الصغيرة، بما يضمن لهم الحصول على المتعة وفق أعلى معايير الأمان. فيما يتمتع أفراد الأسرة على الرمال البيضاء والمياه الفيروزية بوجود العديد من الخيارات في الطعام والمقاهي والمشاريع الترفيهية المنتشرة على طول الشاطئ، التي ترفع مستوى المرح والتحدي لدى الزوّار.

• الشاطئ اكتسب تسميته من رياضة «الكايت سيرفنج»، أو ركوب الأمواج بالطائرات الشراعية، وهي من الرياضات التي تمارس بكثرة عليه.

• يحتضن الشاطئ مجموعة من الأنشطة البرية إلى جانب الأنشطة المائية، منها الكرة الطائرة وكرة القدم والتنس وركوب الدراجات الهوائية.

• يتمتع الشاطئ بمعايير عالية من النظافة والتنوّع في الأنشطة والمرافق، ما يجعله جاذباً للزوّار على مدار العام.

تجربة تسوّق

إلى جانب الألعاب المائية والبرية التي تنتشر على طول شاطئ «كايت بيتش»، يتوافر للزوار فرصة التسوّق من خلال المحال التجارية الموجودة على طول الشاطئ، التي لا تقتصر على تقديم منتجات خاصة بالبحر، بل يمكن تسوق الملابس والإكسسوارات، وغيرها من المنتجات المميزة التي تضيف الكثير إلى متعة زيارة الشاطئ.