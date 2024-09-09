وزير الرياضة يطمئن هاتفياً علي بعثة المنتخب الوطني في بوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياُ ببعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، للاطمئنان علي كافة أعضاء البعثة، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب بوتسوانا، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، والمقرر إقامتها بالمغرب.

وتابع وزير الشباب والرياضة مع رئيس بعثة المنتخب إيهاب الكومى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة؛ كافة الاستعدادات والترتيبات لمباراة المنتخب أمام منتخب بوتسوانا، وذلك بعد أزمة التأجيل التي تواجهها المباراة، بسبب تأخر عودة الفريق المضيف إلى بلاده بسبب أزمة في الطيران، ومطالبة المنتخب البوتسواني من الاتحاد الأفريقي تأجيل مباراته أمام منتخب مصر لمدة 24 ساعة فقط، من أجل منح اللاعبين راحة من رحلة الطيران والاستعداد للمواجهة المقبلة، وهو ما رفضه المنتخب الوطني.



وأكد الدكتور أشرف صبحي حرصه علي المتابعة بشكل لحظي كل المستجدات الخاصة بالمنتخب مع السفير أحمد الفاضلي سفير جمهورية مصر العربية لدي جنوب إفريقيا وبوتسوانا وليسوتو، والعمل علي توفير كافة سبل الراحة والدعم للبعثة المصرية، وضمان سلامة وأمان اللاعبين والإداريين وكافة أعضاء البعثة، وكذالك كافة الأمور اللوجستية التي تخص البعثة، وبالتوفيق الكامل مع الإتحاد المصري لكرة القدم.

وتحدث وزير الشباب والرياضة حول حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات في مختلف البطولات، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد على مستوى دعم كافة المنتخبات وتذليل العقبات وحل كافة الأمور على الفور.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة الماضي باستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأولى بـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم كلاً من الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا.