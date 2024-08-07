الامارات | متحف زايد الوطني.. استعدوا لسرد الحكاية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق متحف زايد الوطني موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يُسهم في تقديم لمحة حول ما يمكن توقعه عند افتتاح المتحف، إلى جانب تسليط الضوء على برنامجه البحثي وما يتضمنه من معارض ومقتنيات وروايات.

ويجسد الموقع الجديد التزام المتحف بالاحتفاء بالتاريخ الغني، والثقافة، وسرد قصة دولة الإمارات، كما يمكن للزوار من خلاله استكشاف مقتنيات المتحف التي تمتد من العصور القديمة حتى العصر الحديث، والتفاعل مع برنامجه البحثي الرائد، والتعرف إلى عروضه التعليمية.

وإلى جانب الموقع الإلكتروني، أطلق متحف زايد الوطني حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُعد مصدراً قيماً للمعلومات، تُمكّن المستخدمين من التعمق في فهم المتحف، ومقتنياته، وعروضه المتنوعة، ما يسهل استكشاف التراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتواصل معه.

يشار إلى أن متحف زايد الوطني الذي يقع وسط المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات في أبوظبي، يحتفي بالتاريخ الغني لدولة الإمارات وثقافتها وقصصها، وبالقيم الخالدة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي لايزال رمزاً ومثلاً أعلى يحتذى به للبلاد وشعبها حتى يومنا هذا.

ويستكشف متحف زايد الوطني من خلال معارضه وأبحاثه وبرامجه العامة أصول القيم التي جسدها الشيخ زايد طوال حياته، والتي تغلغلت بعمق في النسيج الاجتماعي والثقافي لدولة الإمارات.