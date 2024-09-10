عبد المنعم عمايري يتحدث عن أمل عرفة ويكشف هذا السر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافته في برنامج “القرار” أخيراً، تحدّث النجم عبدالمنعم عمايري عن مجموعة من القضايا المتعلّقة بحياته المهنية والشخصية.

وأكد خلال اللقاء أنه سيعيد النظر في مسألة اعتزاله الفن إذا قرّر صنّاع الأعمال الفنية التقليص من أجره، قائلاً: “كنت سابقاً لا ألتفت الى هذه المسألة، لكن الآن أصبح الجهد الذي أبذله يستحق مقابلاً مادياً مناسباً”.

وكشف أيضاً عن سرّ خاص، مؤكداً أنه عاش قصة حب مع شابة لم يكشف عن هويتها، ولكنه ندم على تلك العلاقة، حيث قال: “فتت بعلاقة كان لازم عدّ للمليون قبل ما فوت فيها. كان مطبّ قوي”.

وعن مشهد القُبلة في فيلم “الإفطار الأخير” الذي أثار جدلاً واسعاً، أكد النجم السوري أنه سيعيد تقديم المشهد، مشدّداً على أنه لم يتصرف بأسلوب خادش للحياء. ورغم قبوله لتقديم مثل هذه المشاهد في الأفلام، رفض تقديم مشاهد مماثلة في الأعمال التلفزيونية، مبرراً ذلك بأن التلفزيون مفتوح للجميع، صغاراً وكباراً.

وعمّا إذا كان يختار الذهاب إلى زفاف طليقته النجمة أمل عرفة أو مشاهدتها بدور جريء، قال: “بروح على عرسا وبخرّبلا ياه”. وأوضح أنّ أمل رفضت عدداً من الأدوار في السينما بسبب المشاهد الجريئة، مؤكداً أنّها لها ضوابط ومبادئ بشأن أدوارها.