إيوان مع لايف ستايلز ستوديوز من جديد: “شطبنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم الاتفاق بين الفنان اللبناني إيوان وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” على تقديم أغنية جديدة من إنتاج الشركة بعوان “شطبنا”.

أغنية “شطبنا” من كلمات محمود شوقي وألحان شريف عبد المنعم وتوزيع وفواصل موسيقية لـ هارون.

ومن المقرر تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب قريباً، إذ يعمل المخرج عادل سرحان على إكمال التجهيزات اللازمة للبدء بتصوير العمل خلال أيام في لبنان.

وتعد أغنية “شطبنا” التعاون الثاني بين إيوان و”لايف ستايلز ستوديوز”، إذ سبق وقدّما معاً أغنية “أنا مأجز” العام الماضي وحققت نجاحاً كبيراً وأكثر من 5 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.