الامارات | تخريج الدفعة الثالثة من «الخطباء المواطنين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، بتخريج الدفعة الثالثة من الخطباء المواطنين ضمن برنامج «خطباء الوطن» التدريبي لطلاب الجامعة، الذي تم إطلاقه لرفد منابر الجمعة بكفاءات معتدلة ومؤهلة علمياً وعملياً.

ويستهدف البرنامج تحقيق استراتيجية الإمارات وترسيخ توجيهات قيادتها الرشيدة في إعداد وتأهيل الشباب من المواطنين على المساهمة في نهضة الوطن، وترسيخ قيم الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة التي تدعو للتسامح والتعايش وإشاعة السلام بين الشعوب.

وتضمّن برنامج «خطباء الوطن» التدريبي عدداً من المحاور شملت: مكانة الخطبة وأهميتها، والخطبة الموحدة في الدولة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش من خلال الخطبة الموحدة والخطباء، والأحكام الفقهية للخطبة وما يطرأ على الخطيب أثناء الخطبة والصلاة، إلى جانب الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلوات المقترنة بخطب، ومظهر الخطيب، والتعامل مع الأجهزة الإلكترونية، ومهارات استخدام لغة الجسد، إضافة إلى أهمية تحضير الخطبة الموحدة، والقراءة الاستكشافية والتحليلية للخطبة، والقراءة الخطابية.

حضر تخريج الدفعة الثالثة بمسجد حصه الرئيسي في أبوظبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، ومدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، ومدير عام الهيئة بالإنابة أحمد النيادي، والمسؤولون من الجانبين، والدارسون في الجامعة.