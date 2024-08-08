دقيق يحارب الكوليسترول المرتفع … تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون من جامعة ولاية أريزونا، أن دقيق الذرة يحارب المستويات المرتفعة من الكوليسترول، وفقًا لما ذكره موقع studyfinds.

وركزت الدراسة، على 3 أنواع مختلفة من دقيق الذرة: دقيق الذرة الكامل، ودقيق الذرة المكرّر، ومزيج فريد من دقيق الذرة المكرّر مع إضافة نخالة الذرة.

وتناول المشاركون الذين لديهم مستويات كوليسترول أعلى من المعدل الطبيعي هذا الدقيق يومياً لمدة 4 أسابيع، واستخدموه في الكعك والخبز.

وكانت النتائج مفاجئة، ففي حين أظهرت وجبات الذرة الكاملة والذرة المكرّرة تأثيراً ضئيلًا، ظهر مزيج دقيق الذرة المكرّر ونخالة الذرة كفائز واضح.

وخفّض هذا المزيج الخاص بشكل كبير الكوليسترول "الضار" - بمعدل 10 ملغ/ ديسيلتر، أو حوالي 5% في المتوسط.

وبالنسبة لبعض المشاركين، كان الانخفاض أكثر دراماتيكية، حيث وصل إلى 13%.

وتقدم هذه الطريقة البسيطة مساراً عملياً لتحسين صحة القلب من خلال النظام الغذائي.

وعلى عكس العديد من استراتيجيات خفض الكوليسترول التي تنطوي على تغييرات غذائية صارمة أو أدوية، فإن هذا النهج ينطوي ببساطة على استبدال الدقيق العادي ببديل قائم على الذرة في الأطعمة اليومية.

وفسر الباحثون فوائد هذا المزيج من دقيق الذرة بغنى نخالة الذرة بالألياف غير القابلة للذوبان، والتي لا تسمح للكويسترول بعبور جدار الأمعاء والوصول إلى الدم.

كما أشار الباحثون إلى فائدة إضافية هي تحسن صحة ميكروبيوم الأمعاء مع تناول دقيق الذرة.

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