فساتين سهرة تُضفي إضاءة طبيعية وتُبرز جمال البشرة السمراء

ليس بالمكياج وحده يبرز جمال البشرة، بل بالاختيار الصحيح للملابس التي نرتديها، فليست كل النغمات تناسبنا، لذا خصصنا السطور التالية لصاحبات البشرة السمراء؛ حيث سنعرض لهن أبرز 10 ألوان فساتين سهرة تعزز جمالهن، وتضفي توهجاً وإضاءة طبيعية لبشرتهن، موديلات فائقة الأناقة كشفت عنها دور الأزياء العالمية خلال عروض الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2024، شاهديها وتابعي القراءة لتتعرفي إلى أسرار تنسيقها مع الأكسسوارات المناسبة.

1- الفستان الأصفر يعزز جمال السمراوات

زخرت خشبات عروض الأزياء الجاهزة بعشرات الموديلات من فساتين السهرة الصفراء والتي قدمت بنغمات متنوعة تناسب مختلف ألوان البشرة، وللسمراوات قدمت ماركة كريستوف غيارميه Christophe Guillarmé فستاناً طويلاً ديكولتيه مصمماً من الساتان ومزوداً بأكمام منفضلة معقودة بأربطة على الذراعين، وقد تميز بقصته المحددة للقامة والتي تتسع من عند الركبة، ولونه الدافئ الذي انسجم مع لون بشرة العارضة، جربي تنسيقه مع صندل وحقيبة باللون الذهبي، وزيني العنق إما بسلسال ذهبي ناعم أو بقلادة من اللؤلؤ الأبيض.

2- الفساتين الميتاليك تناسب البشرة السمراء

تأتي موضة الألوان الميتاليك في صالح السمراوات لا سيما اللون الفضي الذي اجتاح المنصات هذا العام، من جهتنا أحببنا الفستان الطويل المصمم من دون أكمام والمشقوق من الأمام من مجموعة الهوت كوتور لربيع وصيف 2024 للمصمم جورج شقرا Georges Chakra، وننصحك بتنسيقه على غرار العارضة مع حذاء Pointed، اختاريه باللون الأحمر أو الزهري الصارخ، وتممي أناقتك بكلاتش فضي، وارتدي أقراطاً وأساور من الذهب الأبيض.

3- نقاوة الفستان الأبيض تزيد بشرتك جمالاً

كان الفستان الأبيض نجم مجموعات صيف 2024 من الأزياء الجاهزة، وقد لفتتنا إطلالة العارضة السمراء التي تألقت بواحد من أجمل فساتين جيني بيكهام Jenny Packham، والذي تميز بقصته الناعمة وياقته المرتفعة وطبقة التول التي تغطيه والمزدانة بالكريستالات الصغيرة، فخامة الفستان ودقة التطريز ترشحه ليكون مناسباً لعروس تحتفل بعقد قرانها، وننصحك بتنسيقه مع صندل أبيض، وزيدي اللوك فخامة بارتداء أقراط ناعمة متوسطة الطول من الذهب الأبيض.

4- الفساتين الحمراء أساسية في خزانة السمراوات

جميع تدرجات الأحمر تلفتنا، ولكن من المهم انتقاء النغمة التي ستنسجم مع لون البشرة، لذا ننصحك باعتماد الفساتين الحمراء التي يدخل في تكوينها الأصفر والتي تميل في بعض الأحيان إلى اللون البرتقالي وتتميز بنغمتها الصارخة والمشرقة، كما في الفستان الميدي المصمم بقصة A Line والمزخرف بالأسود من مجموعة ماركة باتريسيا فييرا Patrìcia Vieira، لائميه مع صندل أحمر من الساتان الرائج، وأكملي إطلالتك بحقيبة كلاتش سوداء صغيرة، وارتدي أقراطاً قصيرة من الذهب الأصفر المرصع بالياقوت الأحمر.

5- الفستان البيج المطرز بالذهبي سيناسبك

تعتبر الفساتين السواريه المصممة باللون البيج القريب للون الجلد من الخيارات المناسبة للبشرة السمراء لا سيما الموديلات المحبوكة بتطريز ذهبي، كما في الفستان القصير المميز بتنورته المنفوخة من مجموعة ماركة ريتشارد كوين Richard Quinn حيث سيعطي اللون الذهبي لإطلالتك لمسة إشراق لا تُضاهَى، وعليكِ دعمها بالمجوهرات المصممة من الذهب الأصفر، وانتعلي صندلأً ذهبياً، وتممي أناقتك بحقيبة كلاتش سوداء مزودة بقفل ذهبي.

6- فساتين سهرة برتقالية لإطلالة مشرقة

في توازن بين الأسلوب الناعم والمفعم بالجرأة، ظهرت عارضة ماركة دينيس باسو Dennis Basso بفستان سهرة برتقالي مستوحى من الستايل الإغريقي تميز بقصته المنسدلة على القامة وخامته اللامعة التي أضاءت بشرة العارضة السمراء، الموديل المصمم بياقة V Neck، يمكنك تنسيقه مع سلسال متوسط الطول من الذهب الوردي، وزيني أذنيك بأقراط ناعمة، وأكملي أناقتك بصندل ذهبي بكعب طويل، واحملي حقيبة سوداء صغيرة.

7- الفستان الأرجواني من الخيارات المناسبة

يقع اللون الأرجواني الدارج في صيف 2024 ضمن قائمة الألوان المناسبة لذوات البشرة السمراء، من جهتنا أعجبنا الفستان الطبقات المصمم بياقة مرتفعة وأكمام قصيرة نافرة والمغطى بالكامل بالترتر البراق من مجموعة ماركة رودارت Rodarte، نسقيه مع صندل أسود سادة، واحملي حقيبة من نفس اللون، وارتدي أقراطاً قصيرة من الذهب الأبيض المرصع بالألماس.

8- اختاري فستانك باللون الليلك الفاتح

تنوعت النغمات الباستيلية الفاتحة هذا الموسم وبعضها جاء ترابياً لينسجم مع البشرة السمراء، وقد أحببنا الفستان الذي يميل إلى اللون الليلك والمحبوك بتطريز متقن ومصمم بفتحة صدر Sweetheart من مجموعة المصمم زهير مراد Zuhair Murad، جربي تنسيقه مع صندل فضي، واحملي كلاتش أرجوانياً داكناً، وارفعي من قيمة الطلة بارتداء أقراط ذهب أبيض طويلة.

9- الأسود ملك الألوان لا غنى عنه

تناسب الفساتين السوداء كافة ألوان البشرة، فقط عليكِ انتقاء القطع المصممة بخامات لامعة أو المطرزة بالترتر؛ لتضفي على بشرتك السمراء توهجاً وجمالاً، سيعجبك الفستان المصمم بكتف واحد One Shoulder Dress من مجموعة ماركة كيارا بوني Chiara Boni، وننصحك بتنسيقه مع صندل أسود سادة، وأكملي اللوك بكلاتش أسود بقفل ذهبي، وارتدي أقراطاً كبيرة من الذهب الأصفر.

10- الفستان الأزرق نجم الموسم حليف أناقتك

لا منافس للفستان الأزرق هذا الموسم، والذي سيطر على الموديلات النهارية والسواريه، رصدنا في مجموعة ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji فستاناً بنغمة الأزرق النيلي والتي ساعدت في إبراز جمال بشرة العارضة، التصميم الذي زود بكاب طويل من الدانتيل وازدان بقصاصات على شكل أوراق الشجر تزين الصدر، نسقيه مع صندل أزرق سادة، وزيني الطلة بكلاتش فضي، وارتدي أقراطاً متدلية من الذهب الأبيض.

قد يهمك أيضــــاً:

فساتين سهرة لعيد الأضحى من وحي إطلالات الملكات والأميرات

فساتين سهرة محتشمة للمحجبات موضة خريف 2023 بحسب الجسم