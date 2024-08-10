احذر هذه العلامات.. أظافرك تخبرك بكارثة عن كليتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك الكثير من العلامات التحذيرية التي تظهر على الأظافر تنذر بأمراض الكلى، ويجب مراقبتها والتوجه إلى الطبيب المختص لتجنب المضاعفات المحتملة.

ووفقًا لما ذكره موقعا Personalabs وKidneyDisease، إليك ما يحدث في الأظافر عند الإصابة بأمراض الكلى.

خطوط بيضاء

قد تشير هذه الخطوط البيضاء إلى نقص ألبومين الدم، وهو أحد أعراض مرض الكلي في مرحلته النهائية، لتأكيد الحالة، وقد تحتاج إلى إجراء اختبار دم للألبومين.

أظافر منفصلة

يعاني بعض الأشخاص المصابين بأمراض الكلى من إنفصال جزء من الظفر، وتعد من الحالات الشائعة للمصابين بأمراض الكلى، وخاصة في حالة الإصابة بالفشل الكلوي.

وجدت دراسة أجريت عام 2019، أن أكثر من 70% من المشاركين المصابين بأمراض الكلى في مرحلتها النهائية يعانون من انفكاك الظفر.

مسامير مقعرة

يبدو الظفر المقعر وكأنه مجوف بسبب ليونة الأظافر، تُعرف هذه الحالة باسم انحناء الظفر، غالبًا ما يكون الانحناء غير الطبيعي ناتجًا عن نقص الحديد، والذي يمكن أن يكون شائعًا بين المصابين بأمراض الكلى.

أظافر مموجة

يعاني الأشخاص المصابين بأمراض الكلى من خطوط غير طبيعية في الأظافر، وقد تظهر الخطوط أفقيًا أو رأسيًا في الظفر، ورغم أن خطوط الأظافر قد تكون طبيعية لدى بعض الأشخاص، إلا أنها قد تكون أيضًا علامة على بعض الحالات الطبية، مثل أمراض الكلى.

خطوط بو

خطوط بو هي نوع شائع من الأظافر المتموجة التي قد تظهر لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، وعادة ما تظهر على شكل خدوش أفقية في الظفر، قد تصاب بخط بو إذا توقف نمو الظفر ثم عاد مرة أخرى، و قد يتوقف نمو الظفر بسبب المرض (مثل الفشل الكلوي الحاد) أو سوء التغذية المرتبط بأمراض الكلى.

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