هذا ما يحدث للكوليسترول والسكر في جسمك عند تناول الفاكهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الفواكه بشكل عام، غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، وهي عناصر غذائية أساسية لصحة القلب والأوعية الدموية، حسبما ذكر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ"الخليج 365".

لا ترفع الفواكه بحد ذاتها مستويات الكوليسترول السيء (LDL) بشكل مباشر، لأنها تحتوي على ألياف وفيتامينات ومغذيات تعزز الصحة العامة.

ومع ذلك، يمكن أن يساهم الاستهلاك المفرط للفواكه الغنية بالسكريات الطبيعية في زيادة الوزن، الذي قد يؤثر سلباً على مستويات الكوليسترول، لذا، من الأفضل تناول الفواكه باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

بعض الفواكه تحتوي على سكريات طبيعية، لكن هذه السكريات تختلف عن السكريات المضافة الموجودة في الأطعمة المصنعة، كما أن الألياف الموجودة في الفواكه تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتبطئ امتصاصه.

قد ترتبط بعض الدراسات باستهلاك كميات كبيرة جدًا من عصائر الفواكه المركزة بالسمنة، والتي قد تساهم بدورها في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن هذا لا يعني أن الفواكه الطازجة تسبب هذه المشكلة.

تنتشر الكثير من المعلومات الصحية غير الدقيقة على الإنترنت، والتي قد تشوه صورة الأطعمة الصحية مثل الفواكه.

الفواكه المفيدة لصحة القلب

الألياف: تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار.

الفيتامينات والمعادن: تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

المضادات الأكسدة: تحمي الخلايا من التلف.

ينصح بتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا يجب اتباع نظام غذائي صحي يشمل:

الفواكه والخضروات: بجميع أنواعها وألوانها.

الحبوب الكاملة: مثل القمح الكامل والأرز البني.

البقوليات: مثل الفول والعدس والحمص.

البروتينات الخالية من الدهون: مثل الدجاج والأسماك والبقوليات.

الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم: مثل الحليب والزبادي والجبن.

الزيوت الصحية: مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو.

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