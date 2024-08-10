علامات وأعراض تكشف سرطان المخ.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يعاني بعض الأشخاص من سرطان المخ دون دراية، إذ أن المرض القاتل قد تبدأ أعراضه بالصداع قبل أن تتفاقم، لذا فمن المهم التعرف العلامات من أجل سرعة العلاج.

وبحسب clevelandclinic، فإن أورام المخ تتطور عندما تتلف جينات معينة في كروموسومات الخلية وتتوقف عن العمل بشكل صحيح.

وعندما يتغير الحمض النووي لخلايا المخ، فإنه يعطي الخلايا تعليمات جديدة ويجعلها تنمو وتتكاثر بشكل أسرع من الطبيعي، وعندما يحدث ذلك، فإن الخلايا غير الطبيعية تأخذ مساحة في المخ.

قائمة أعراض سرطان المخ

من المهم الذهاب إلى الطبيب فورا عند ملاحظة هذه الأعراض:

الصداع الشديد المستمر

الغثيان

رؤية ضبابية

صعوبة التفكير أو التحدث أو فهم اللغة

تغيرات الشخصية

ضعف أو شلل في جزء أو جانب واحد من الجسم

مشكلات السمع

الارتباك

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