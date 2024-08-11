مفاجأة في دعوة الزفاف.. عروسان يطلبان طلب غريب من ضيوفهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

في واقعة غريبة، استخدم زوجان دعوة حفل زفافهما؛ لطلب مساعدة مدعويهما في مهام معينة.

وكشف منشور على منصة التواصل الاجتماعي "Reddit" أنّ أحد الأشخاص تلقى دعوة زفاف أحد أبناء عمومته؛ ليكتشف مفاجأة غير متوقعة، وفقًا لموقع "news18".

وأوضح المنشور أن الزوجين كانا يخططان لإقامة حفل زفاف صغير في حديقة بعدد محدود من الضيوف، نظرًا لميزانيتهما المحدودة، ومع ذلك، أرسلا دعوة الزفاف وطلبا من المدعوين تجهيز الطاولات في الحفل وتنظيف المكان، لأنهما لا يستطيعان استئجار أشخاص للقيام بهذه المهام بسبب قلة المال.

ووافق العديد من الضيوف على الشروط، وبرر الزوجان تصرفهما بأنهما لا يملكان الميزانية اللازمة لتعيين أفراد للقيام بهذه المهام، ولذلك طلبا من الضيوف خدمة أنفسهم.

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