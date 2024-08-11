هل البكاء قبل النوم يسبب الوفاة؟.. الإجابة ستدهشك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

قد يواجه العديد من الأشخاص حالة من الحزن والبكاء تصل إلى النوم، دون معرفة تأثير ذلك على الصحة، وتحديدًا على عضلة القلب.

وبحسب ما ذكره موقع clevelandclinic، إليك ما يحدث في صحة الجسم، عند النوم من شدة البكاء.

عادة ما يؤثر الحزن والبكاء على عضلة القلب بالسلب، ويمكن أن يصاب الشخص بمتلازمة القلب المكسور، مما ينتج عنه شعور يشبه صعق عضلة القلب لوقت مؤقت وقد يصل الأمر إلى فقدان الحياة.

أعراضه

1- الشعور بألم مفاجئ وشديد في الصدر يعرف بـ (الذبحة الصدرية).

2- ضيق التنفس.

3- ضعف البطين الأيسر للقلب.

4- الشعور بعدم انتظام ضربات القلب.

5- انخفاض ضغط الدم.

6- خفقان القلب.

7- الإصابة بالإغماء.

ما هي المضاعفات؟

وذمة رئوية.

تمزق البطين الأيسر للقلب.

انسداد تدفق الدم من البطين الأيسر.

سكتة قلبية.

جلطة دموية في جدار البطين الأيسر.

انخفاض ضغط الدم.

عدم انتظام ضربات القلب.

صدمة قلبية.

كتلة القلب.

الموت مفاجئ.

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