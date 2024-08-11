بطارية "ممضوغة" تشعل حريقا هائلا في منزل.. كيف حدثت الكارثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة، رصدت كاميرات الفيديو لحظة اشتعال النيران في منزل خاص بسبب بطارية ممضوغة من قبل كلب، وفقًا لما ذكره موقع NBC New York.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته إدارة الإطفاء في تولسا، الحريق الذي شب في المنزل بعد مضغ كلب لبطارية ليثيوم أيون، حيث كان يوجد كلبان وقطة في غرفة المعيشة.

وبعد لحظات، بدأ أحد الكلاب في مضغ حزمة من بطاريات ليثيوم أيون المستخدمة لشحن الهواتف المحمولة، مما تسبب في انبعاث كهرباء قبل أن تنفجر وتسبب الحريق، كما يظهر في الفيديو.

ويأمل المسؤولون أن يكون الفيديو تحذيرًا للجمهور بضرورة تخزين البطاريات، بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان لها: "تشهد أقسام الإطفاء في جميع أنحاء البلاد حرائق مرتبطة بهذه البطاريات، ونريد من الجمهور أن يتعلم كيفية الاستخدام والتخزين الآمن والتخلص السليم من هذه البطاريات الخطيرة."

لحسن الحظ، جرى إخلاء جميع الحيوانات الأليفة من المنزل بأمان عبر باب خاص بالكلاب، كما تم إخلاء الأسرة بأمان."

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