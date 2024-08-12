الامارات | «مفاجآت صيف دبي» تحتفل بـ 25 عاماً على إطلاق شخصية مدهش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل شخصية مدهش المحبوبة في دبي هذا العام بمرور 25 عاماً على ظهورها لنشر المرح والبهجة في مختلف أنحاء المدينة، من خلال تقويم مليء بالاحتفالات والمفاجآت المميزة والسحوبات الضخمة التي تقام خلال مفاجآت صيف دبي.

وتجسد شخصية مدهش التي تم إطلاقها للمرة الأولى في صيف عام 1999، الطبيعة الديناميكية لمدينة دبي، وهي مستوحاة من شمس المدينة الساطعة. وبعد 25 عاماً، لا يزال مدهش معروفاً ومحبوباً لدى الجميع كرمز للبهجة والروح الإيجابية والمغامرة. وتواصل العائلات والأطفال الانطلاق في مغامرات استثنائية مع مدهش طوال العام، مدفوعين بالفضول والمرح وقوة الخيال.

وتحتفل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بمرور 25 عاماً على إطلاق شخصية مدهش، من خلال آلاف الأنشطة التي يمكن للجميع الاستمتاع بها في مختلف أنحاء المدينة في إطار مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها الاحتفال بهذه المناسبة، وصنع مزيد من الذكريات السعيدة مع مدهش هذا الصيف، من خلال الفعاليات المتنوعة والتجارب الترفيهية والجوائز المذهلة.

واحتفل عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، هذا العام بمناسبة 25 عاماً على انطلاقه، من خلال فعالية مميزة في عطلة نهاية الأسبوع، حيث شارك أولياء الأمور والأطفال وعدد من ممثلي وسائل الإعلام في الاحتفال بالشخصية التي جلبت السعادة والبهجة للمدينة على مر السنين.

وتستمر الاحتفالات في عالم مدهش الذي يمكن للجميع دخوله مجاناً حتى 18 أغسطس، في إطار أكبر وأفضل موسم له على الإطلاق تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي. ولا يزال أمام العائلات والأطفال أسبوع آخر لاستكشاف هذه التجربة الاستثنائية في عالم مدهش والاستمتاع بالترفيه المتواصل مع أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب، وعروض ترفيهية، وورش عمل تثقيفية، وغيرها الكثير. ويفتح عالم مدهش أبوابه من 10 صباحاً حتى 10 مساء من الإثنين إلى الخميس، ومن 10 صباحاً حتى 12 عند منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.

ويمكن لمحبي شخصية مدهش الحصول على الملابس والقرطاسية والألعاب والعديد من المنتجات التي تحمل علامة مدهش التجارية في متجر مدهش الأول والوحيد في دبي فستيفال سيتي مول.

كما يمكن لعشاق الأفلام المشاركة في الاحتفال بمرور 25 عاماً على ظهور شخصية مدهش، من خلال 25 فرصة للفوز بـ25 جائزة يومياً في جميع دور عرض «روكسي سينما» من الثامن من أغسطس إلى الأول من سبتمبر، في إطار فعالية عالم الخيال من «مفاجآت صيف دبي». وتشمل الجوائز تذاكر لدخول حديقة وايلد وادي المائية، وعالم ريال مدريد، وليغولاند دبي، وموشنجيت دبي. وإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال ترقب ظهور شخصية مدهش في دور عرض «روكسي سينما» طوال فصل الصيف.

ويمكن للعائلات والأطفال ترقب ظهور مدهش في مختلف أنحاء المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يظهر مدهش في 17 أغسطس في سيتي سنتر مردف، ودبي فستيفال سيتي مول، وفي 18 أغسطس في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر الشندغة. وسيظهر مدهش يومي 24 و25 أغسطس في سيركل مول، وسوق التنين، وذا فيو آت ذا بالم، وسيتي سنتر معيصم، والبرشاء مول، ليظهر بعدها للمرة الأخيرة خلال «مفاجآت صيف دبي» في مول الإمارات في الأول من سبتمبر.

• جدول فعاليات حافل بالمفاجآت المذهلة والسحوبات الكبرى.