6 أطعمة تضر بالكلى والكبد دون أن تعلم- احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد تضر بعض الأطعمة والمشروبات صحة الكلى والكبد دون أن يدرك الأشخاص ذلك، وفق ما كشف موقعي "medicalnewstoday" و"eatingwell".

المشروبات الغازية الداكنة

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من الفوسفور الصناعي الذي يضر بالكلى والكبد.

الوجبات السريعة

الأطعمة السريعة غنية بالدهون المشبعة والسكر والصوديوم والفوسفور، والسعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية، لذا فإن تناولها بإفراط قد يهدد صحة الكلى والكبد.

الإفراط في اللحوم

اللحوم ضرورية لنمو الخلايا وإصلاحها، ولكن الإفراط في تناولها قد يكون مضر للكلى والكبد، حيث تنتج البروتينات الحيوانية مستويات عالية من الحمض في الدم.

الأفوكادو

بالرغم من أنه مفيد، إلا أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى تجنبه أو الحد منه، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

الموز

يحتوي على 487 ملجم من البوتاسيوم، وهذا يعني أن الشخص المصاب بمرض الكلى المزمن أو الكبد الدهني يجب عليه تجنبه أو الحد من تناوله.

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