هذا ما يحدث للسكري والقولون عند استخدام زيت الطهي أكثر من مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يلجأ كثيرون إلى استخدام زيت الطهي القديم فترة طويلة، دون معرفة المخاطر الصحية الناتجة عن هذا الأمر، إذ يؤدي التسخين المتكرر للزيوت إلى أكسدة الأحماض الدهنية غير المشبعة، ما يؤدي إلى تكوين مركبات ضارة وسامة.

وبحسب thehealthsite، فإن مخاطر استخدام زيت الطهي القديم فترة طويلة تتمثل في:

إنتاج الأحماض الدهنية المتحولة

وهي عبارة عن دهون يتم إنتاجها أثناء هدرجة زيوت الطهي النباتية.

يؤدي استهلاك الأحماض الدهنية المتحولة إلى تغيير في الدهون (خلل شحميات الدم)، وخلل في وظائف الأوعية الدموية، ومرض السكري، وسرطان الثدي، وسرطان القولون، وتسمم الحمل، واضطرابات الجهاز العصبي والرؤية عند الرضع.

الدهون المهدرجة

تتم هدرجة الدهون المهدرجة جزئيًا بواسطة الزيوت النباتية (غالبًا ما تسمى "الدهن النباتي".

أثناء الهدرجة، تصبح الزيوت السائلة صلبة لأن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة تتحول إلى أحماض دهنية متسلسلة وأيزوميرات تسمى الأحماض الدهنية المتحولة.

التأثير على صحة الدماغ

تكوين مركبات ضارة:

إعادة استخدام زيت الطهي، وخاصة في درجات الحرارة المرتفعة، يمكن أن يؤدي إلى تكوين مركبات ضارة مثل الدهون المتحولة والألدهيدات والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs). هذه المركبات ضارة بالصحة.

الإجهاد التأكسدي:

يتعرض الزيت الذي يتم تسخينه بشكل متكرر للأكسدة في الجسم، والتي ترتبط بالالتهابات والأمراض المزمنة المختلفة، بما في ذلك الاضطرابات العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر.

الالتهاب العصبي:

يمكن أن يؤدي تناول الدهون المؤكسدة والدهون المتحولة إلى الالتهاب العصبي، وهو عامل حاسم في تطوير ضعف الإدراك والأمراض العصبية التنكسية.

ضعف الوظيفة الإدراكية:

تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المتحولة ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف وضعف الأداء الإدراكي.

فقدان العناصر الغذائية:

قد يؤدي إعادة استخدام الزيت إلى فقدان العناصر الغذائية المفيدة لصحة الدماغ.

نصائح مهمة

استخدم زيتًا جديدًا:

اختر زيتًا جديدًا لتقليل التعرض للخلطات السامة.

اختر الزيوت الصحية:

استخدم الزيوت ذات نقطة دخان عالية وثبات جيد في درجات الحرارة العالية، مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو.

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