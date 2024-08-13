نصائح مهمة للعناية بقماش الساتان

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

الساتان من الأقمشة الفاخرة التي تتميز بمظهرها اللامع وأناقتها، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للمناسبات الخاصة والملابس اليومية الأنيقة.

ولكن نظرًا لطبيعته الحساسة، يتطلب الساتان عناية خاصة للحفاظ على رونقه ولمعانه ولمدة أطول.

وأوضحت مجلة "Stylebook" أنه يجب غسل الملابس من الساتان يدويا أو في دورة غسيل تحافظ عليها على درجة حرارة منخفضة.

وتابعت يفضل أيضا استخدام منظف غسيل معتدل، بينما لا يجوز استخدام مُنعم الأقمشة، لأنه قد يتلف الأنسجة.

وأضافت المجلة أن يجب تجنب كي الملابس من الساتان، وتعليقها على الشماعات لمنع تكون التجاعيد.

وإذا كان الكي ضروريا، يجب دائما قلب الملابس من الداخل إلى الخارج، وكيها فقط على درجة حرارة منخفضة لتجنب البقع اللامعة وعلامات الحرق.