توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 17 آب إلى الجمعة 23 آب 2024

مهنياً: حظوظك بتاخذ العقل الكواكب في موقع الحظ الشمس في برجك والمريخ والمشتري في الجوزاء موقع مهم يسرع الحركة ويدعمك بالحيوية والنشاط كل الامور تمشي كما تخطط لها بشكل عام تدخل اسبوع من الخلق والابداع والعطاء والاشراق جيد جداً يحمل الأخبار السارّة والمكافآت فتشعر ان الزمن قد تغير وان الظروف تتحسن وان الحظ يترك بصماته

على حياتك الشخصية والمهنية وتساهم الطوالع الفلكية في انعاشك

عاطفياً: يحمل اليك هذا الأسبوع بشرى سارة أو لقاءً مصيرياً أو تلاحماً مع الحبيب وتعاضداً أو فرحة لا تنسى تحت تاثير كوكب الحب الزهرة من العذراء من البيت الثاي ما يجعلك تعبّر عن عواطفك بعذوبة ومحبة وتفاهم وحوار مع الاولاد والشريك للعازب, تستقطب القلوب وتأسر النفوس وقد تقع في الغرام أو يتجاوب معك من سعيت طويلاً وراءه، أو تقضي أوقاتاً عذبة وتشارك بمناسبات حلوة وتضحك وتتسلى مع بعض الأصدقاء