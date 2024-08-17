توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 17 آب إلى الجمعة 23 آب 2024

مهنياً: استبشر بالخير مع توافد الكواكب الى العذراء طلوب وتمنى امورك ممتازة اسبوع غني وواعد بالاحداث بالاخبار بالتغييرات والانتفاضات والمغامرات والفوائد الكثيرة والمعلومات التي تتعلق باسفار ما يجعلك تقلب الصفحة وتنطلق بكل تفاؤل ونشاط مدعوما من الشمس من البيت الثاني بيت المال يحمل ترقية ارباح مالية ومكاسب معنوية تواصل مع الغريب جمالك يزيد مع تواجد الزهرة في العذراء الصديق تتسهل عمليات البيع والشراء الاستيراد والتصدير اشياء جميلة جدا بانتظارك الف مبروك

عاطفياً: أسبوع رومانسيّ عاطفي ناري بامتياز تحت مباركة كوكب الحب من برج العذراء قد تعرف لقاء جميلا جدا فأنت ممتلئ سحرًا ونشاطًا وتبدو شغوفًا بالناس وبكل من تعرف وتحب. للعازب يتحدّث الفلك عن ارتياح وعن تقدّم في مساعي التودّد والمصالحة ستأخذك الجرأة لتقديم البراهين عن حبّك وحرصك وستفرح عندما تجد تبادلا للحبّ وللعواطف