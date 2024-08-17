توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 17 آب إلى الجمعة 23 آب 2024

مهنياً: من ملوك الابراج حظك بياخذ العقل ياخذك الى اعلى المراتب يبتسم لك الحظ في بداية هذا الاسبوع المهم جدا الفعالة والنشيطة والسهلة فيقدم لك مشروعا مهما وتخطط لسفر او تقوم به او يقدم لك عرضا مهنيا يجعلك مرتاحا للاوضاع وتشعر بسيطرة اكبر على اعمالك وتغمرك الشجاعة وتصلك اخبار مفرحة وتتعزز المعنويات فترة مثمرة وايجابية جدا

حاول ان تنهي كل الاعمال الصعبة وان تستفيد من نوعية الوقت الغنية بالحظوظ

عاطفياً: تعاني من سؤ تفاهم وقلق مع وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من العذراء الذي يجعلك تعيش مشاحنات ومواجهات فكن حذرا جدا وحافظ على استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي بحيث تكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء والغضب لتنفعل وترتكب الاخطاء مع الاولاد الشريك والاحباء. للعازب انها فترة صعبة وتحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وتسامح وتفهم