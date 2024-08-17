5 طرق لتنسيق البليزر القصير في صيف 2024

في موسم صيف 2024، تطل علينا صيحات جديدة تنبض بالحيوية والأناقة، ويبرز منها البليزر القصير كأحد أبرز العناصر التي تسهم في إبراز الجاذبية والتميز في الأزياء الصيفية، فلم يعد مقتصراً على إطلالات العمل والمناسبات، بل ظهر العديد من التصاميم الأكثر بساطة وعصرية، حيث أصبح يتسم بالمرونة والقدرة على التحول من إطلالة رسمية إلى كاجوال عصرية، وعلى العكس، يمكن تحويل التصميم البسيط منه إلى لوك رسمي راقٍ. لنستعرض معاً طرقاً مبتكرة لتنسيق البليزر القصير هذا الصيف.

البليزر القصير مع البنطلون الواسع

لإطلالة صيفية تجمع بين الراحة والأناقة، جربي تنسيق البليزر القصير مع بنطلون واسع بخصر مرتفع، فهذه الإطلالة مثالية للمناسبات غير الرسمية أو الطلعات اليومية، ولتختاري البنطلون بلون يتناغم مع البليزر، ونسقيه مع قميص خفيف أو توب بألوان زاهية، ولا تنسي إكمال الإطلالة بأحذية مريحة مثل الصنادل أو الأحذية النسائية الأنيقة.

لفتتنا إطلالة درايز فان نوتن Dries Van Noten بالبليزر القصير باللون الأسود مع قميص مقلم وتوب أزرق منقوش، وبنطلون بيج بقصّة مستقيمة واسعة، واكتمل اللوك بالحقيبة السوداء مع حذاء أبيض وأسود مدبب من الأمام وبأربطة حول الكاحل.

البليزر القصير مع تنورة طويلة

للحصول على مظهر أنيق ومميز، جربي تنسيق البليزر القصير مع تنورة طويلة بقصّة عمودية، وكأنكِ تعتمدين تيور أنيقاً وجذاباً، ويمكن أن تكون التنورة بطول الكاحل أو أكثر طولاً، حسب المناسبة، وأضيفي أكسسوارات جذابة تناسب اللوك، تتألف من حقيبة صغيرة وحذاء بكعب عالٍ، لإطلالة مُميزة في المساء.

أعجبتنا إطلالة عارضة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli بالبليزر القصير والتنورة العمودية باللون الأبيض، مع لمسة جذابة تزين البليزر بالفيونكة السوداء، وحقيبة وحذاء أسود برّاق.

البليزر القصير مع البنطلون اللامع

في المناسبات الرسمية التي تتطلب إطلالات أكثر رقياً وجاذبية، لا يشترط أن تعتمدي الفساتين، بل يمكن استبدالها ببليزر قصير مع بنطلون لامع بخصر مرتفع، لتحصلي على لوك عصري أنيق، ويتناسب مع تلك الأوقات في نفس الوقت؛ ولتضيفي حقيبة صغيرة وحذاء كلاسيكي لتكتمل إطلالتك.

يمكن أن تستوحي اللوك من إطلالة عارضة جورجيو أرماني Giorgio Armani بالبليزر القصير مع بنطلون لامع وحزام ذهبي، فضلاً عن الحذاء الفلات المريح.

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البليزر القصير مع التنورة القصيرة



لإطلالة تضج بالأناقة والرقي، قومي بتنسيق البليزر القصير مع تنورة قصيرة، وإذا كان البليزر والتنورة بنفس اللون أو النقشة الهادئة، فلتختاري معها كنزة أو توب ملوناً، مما يضيف لمسة من الحيوية إلى إطلالتك، كإطلالة شانيل Chanel التي تجمع بين بليزر قصير ناعم وتنورة قصيرة بنفس اللون والنقشة، مع توب مبهج بألوان متعددة.

البليزر القصير مع الفساتين الطويلة

من أجمل طرق تنسيق البليزر القصير في صيف 2024 هو ارتداؤه مع فستان طويل، سواء لإطلالات النهار أو في المساء والمناسبات باختيار فستان سهرة ناعم يتناغم معه، كهذه الإطلالة بقماش الساتان اللامع للسهرة، وبلون السيمون الرقيق والمفعم بالأنوثة من Biagiotti، والتي جمعت بين الفستان الماكسي بالقصّة الواسعة والبليزر القصير بنفس اللون والقماش؛ لتجمع بين النعومة والرقي، وهي مثالية للمحجبات في السهرات.

يظل البليزر القصير قطعة ملابس متعددة الاستخدامات تضيف لمسة من الأناقة إلى أي إطلالة، ومن خلال تنسيقات مبتكرة ومهارة في اختيار الألوان والموديلات، يمكنك تحويل هذه القطعة إلى عنصر أساسي في خزانة ملابسك، مما يعكس ذوقك الرفيع واهتمامك بالتفاصيل في كل وقت ومناسبة.

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