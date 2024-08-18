احذر تجاهل علاج فقدان السمع يُصيبك بمشكلات خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - إهمال علاج فقدان السمع يؤثر على الصحة الإدراكية والجسدية والاجتماعية، وحذر الدكتور نيكولاس ديب، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة من هذه المشكلة، وفقًا لما نقلة موقع medicalxpress



وقالأخصائي الأنف والأذن والحنجرة : "اعتدنا أن نفكر في فقدان السمع على أنه منفصل عن الصحة العامة، باعتباره جزءاً من الشيخوخة. لكننا نتعلم المزيد عن أن فقدان السمع غير المعالج قد يؤدي في الواقع إلى دوامة سلبية من المشكلات الصحية الأخرى".

ومع فقدان السمع بشكل أكبر، يتعين على الدماغ العمل لساعات إضافية لتفسير الرسالة المشوشة؛ وهذا يستهلك قوة الدماغ.

وأشار التقرير إلى أن هناك احتياطي إدراكي أقل للتفكير أو الذاكرة أو وظائف الدماغ الأخرى ذات المستوى الأعلى، إذا تم إهمال فقدان السمع، الذي يتطوّر مع العمر.

مضاعفات بدنية واجتماعية

وحذّر ديب من أن المصابين بفقدان أو تدهور قدرات السمع "يبقون في المنزل أكثر. تبدأ أنشطتهم البدنية في الانخفاض.

ونتيجة لذلك، يتراجع توازنهم. إنهم معرضون لخطر متزايد للسقوط، وهي مشكلة كبيرة لدى كبار السن".

وأضاف: "ليس من المستغرب إذن أن يكون فقدان السمع غير المعالج عامل خطر لزيادة خطر السقوط والاستشفاء والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الوفاة".

وأشار إلى أن علاج فقدان السمع بحلول مختلفة، مثل المعينات السمعية أو زراعة القوقعة، يقلل من كل هذه المخاطر ويحسن نوعية الحياة.

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