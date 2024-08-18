مش هترميه بعد الآن.. 5 فوائد مذهلة لقشر الليمون

محمد اسماعيل - القاهرة - قشور الليمون غذاء صحي ومفيد جدًا، يساعد على التخلص من السموم الضارة، بل يقضي عليها إذا داومت على استخدامها.

تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ قشور الليمون تحتوي على مجموعة من الفيتامينات، منها فيتامين C، كما تحمي من السرطانات لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنّ بشر قشور الليمون على الطعام والعصير والسلطات ينقي الجسم من أي شوائب وسموم ضارة، ويعتبر مضادًا جيدًا للبكتيريا والميكروبات والفطريات والجراثيم، وفعالًا ضد الطفيليات، علاوة على ذلك، ينظم ضغط الدم ويستخدم كملطف ومهدئ للأعصاب.

وأشارت إلى أن قشور الليمون تقلل من الشيخوخة وتحافظ على البشرة نضرة وجميلة، موضحة أن قشر الليمون مليء بالزيوت الغنية بفيتامين C، واستخدامه على البشرة يقلل من علامات الشيخوخة المبكرة.

واختتمت بالإشارة إلى أنّ وضع قشور الليمون على الطعام، يحسن من عملية الهضم وصحة القلب.

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