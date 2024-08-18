30 صورة لأرخص فنادق وشاليهات في شرم الشيخ.. قطعة من الجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أفضل أماكن الإقامة في شرم الشيخ، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

"الخليج 365" يقدم أرخص أماكن الإقامة في شرم الشيخ، وفقا لموقع "بوكينج".

Villa Silia

تقع Villa Silia في شرم الشيخ على بعد 500 م من شاطئ رأس أم السيد وعلى بعد 1.7 كم من شاطئ خليج شرم المايا، وتوفر إطلالة على الحديقة والحديقة. وتتوفر خدمة الواي فاي المجانية ومواقف للسيارات في الموقع في الشقة مجانًا. يوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة والأمن طوال اليوم وتحويل العملات للضيوف.

تحتوي بعض الوحدات على تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومطبخ مجهز بالكامل مع فرن وحمام خاص مع بيديت ولوازم استحمام مجانية.

تقع سوهو سكوير شرم الشيخ على بعد 21 كم من Villa Silia، في حين تقع محمية رأس محمد الوطنية على بعد 32 كم من مكان الإقامة. ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 18 كم منه.

سعر الليلة 978 جنيها

فندق فالكون نعمة ستار

يضم فندق Falcon Naama Star مسبحاً في الهواء الطلق وحوض استحمام ساخن ومطعماً يقدم المأكولات الإقليمية المُعدَّة بالمكونات المحلية الطازجة، ويبعد أقل من 5 دقائق سيرا على الأقدام من شاطئ فيفا.

جميع الغرف فسيحة ومتجددة الهواء ومزينة بألوان البيج. وهي مجهزة بتلفزيون وتكييف هواء وميني بار معبأ جيداً.

يتم تقديم وجبات خفيفة وكوكتيلات استوائية ومشروبات غير كحولية في بار التراس بفندق Falcon Naama Star. تتوفر المشروبات الساخنة والسلاطات في مقهى الفندق المريح.

ينظم الفندق عروض موسيقية وموسيقى شعبية حيه بصورة منتظمة في المساء. ويمكن للنزلاء الاستمتاع بلعب تنس الطاولة أو البلياردو في غرفة الألعاب لقضاء يوم هادئ.

يقع فندق Falcon Naama Star على بعد 12 كم من مطار شرم الشيخ. ويقع على بعد أقل من 5 دقائق سيراً على الأقدام من شوارع التسوق الرئيسية بخليج نعمة.

سعر الليلة 1185 جنيها

Casa Do Cairo-Sharm Alsheikh

تتميز Casa Doiro-Sharm Alsheikh بمسبح داخلي وإطلالات على المسبح، وهي شقة تم تجديدها مؤخراً وتقع في شرم الشيخ، على بعد 17 كم من سوهو سكوير شرم الشيخ. يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى تراس ومواقف مجانية للسيارات وخدمة الواي فاي المجانية، ويضم مكان الإقامة هذا غرفًا عائلية، كما يوفر للضيوف مدفأة في الهواء الطلق.

تحتوي الوحدات في مجمع الشقق على تكييف ومنطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع خدمات البث ومطبخ ومنطقة لتناول الطعام وحمام خاص مع أردية حمام وبيديت ولوازم استحمام مجانية، كما تتوفر ثلاجة وموقد مسطح وميني بار بالإضافة إلى آلة لصنع القهوة وغلاية. تشمل جميع الوحدات في مجمع الشقق بياضات الأسرّة والمناشف.

تتوفر وجبة إفطار إيطالية يوميًا في الشقة. يمكن للضيوف تناول الطعام في المطعم المناسب للعائلة الموجود في الموقع، والذي يفتح أبوابه لتناول العشاء والغداء والغداء المبكر والشاي بعد الظهر.

يوفر كازا دو القاهرة شرم الشيخ أيضًا مغطس وحوض استحمام ساخن لاسترخاء الضيوف. تتوفر خدمة استئجار الدراجات والسيارات في هذه الشقة، وتشتهر المنطقة بجولات المشي. تحتوي الشقة على منطقة نزهة حيث يمكنك قضاء يوم في الهواء الطلق.

تقع محمية رأس محمد الوطنية على بعد 31 كم من مكان الإقامة، في حين يقع مركز تونينو لامبورغيني الدولي للمؤتمرات شرم الشيخ على بعد 7 كم. ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لـCasa Do Kairo-Sharm Alsheikh حيث يقع على بعد 14 كم منها ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

سعر الليلة 978 جنيها

Desert View Sharm Hotel

يقع فندق Desert View Sharm في جرف أم السيد على بعد 6 كم من ممشى خليج نعمة الذي يضم المطاعم والمقاهي. ويضم مسبحًا في الهواء الطلق.

تحتوي جميع أماكن الإقامة في فندق Desert View Sharm على تراس يطل على الحديقة والمسبح. وتحتوي جميع الغرف على تلفزيون مع قنوات فضائية وخزانة ملابس وميني بار. يضم الجناح غرفة معيشة منفصلة مع أريكة.

يتم تقديم وجبة إفطار على طراز البوفيه يوميًا، بينما يتم تقديم المأكولات الانتقائية في المساء. يمكن للفندق تقديم وجبة الإفطار في الغرفة. وتتوفر خدمة الغرف على مدار الساعة.

يقع السوق القديم الذي يبيع الملابس والمواد التقليدية على بعد 2 كم بالسيارة من فندق Desert View Sharm. ويمكن الوصول إلى البحر في غضون 10 دقائق سيرًا على الأقدام.

سعر الليلة 828 جنيها

كورال هيلز ريزورت

يقع هذا الفندق في أعالي منحدرات أم السيد، ويضم حوض سباحة كبيراً في الهواء الطلق وغرفاً فسيحة مع شرفات خاصة. يضم Coral Hills Resort مركزاً للغوص على بعد 20 دقيقة بالسيارة من خليج نعمة الحيوي.

تحتوي الغرف المكيفة على نوافذ كبيرة وجهاز تلفزيون مع القنوات الفضائية وحمام خاص مع حوض استحمام. يطل العديد من الغرف على منطقة حوض السباحة.

يمكن للنزلاء في منتجع Coral Hills Resort Sharm El-Sheikh التشمس على كراسي الاستلقاء المتوفرة بجوار حوض السباحة أو الاسترخاء في فترة بعد الظهر تحت المظلات. كما يوجد حوض استحمام ساخن وسبا ومركز للياقة البدنية في الموقع.

يقع منتجع Coral Hills بالقرب من الشعاب المرجانية ومواقع الغوص الرئيسية في خليج نعمة. يبعد مطار شرم الشيخ الدولي مسافة 20 دقيقة بالسيارة عن الفندق.

سعر الليلة 941 جنيها.